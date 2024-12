Torna la settimana dedicata alla Maratona Telethon 2024 sulla Rai. L’emittente pubblica, come ogni anno, si impegna a raccogliere fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche che raggiunge la trentacinquesima edizione. Scopriamo insieme la programmazione di questi giorni.

Maratona Telethon 2024: si parte sabato 14 dicembre

Dal 14 al 22 dicembre 2024, sulla Rai andranno in onda una serie di programmi iche da sempre sostengono la Fondazione Telethon. Si parte sabato 14 dicembre con Milly Carlucci, conduttrice di “Ballando con le Stelle”, collegata con il tg1. Durante la puntata sarà aperta la raccolta fondi che proseguirà domenica 15 dicembre con “UnoMattina in famiglia”, “Citofonare Rai2” e a seguire “Da noi a ruota libera”.

Nei giorni successivi, la Maratona Telethon proseguirà su “UnoMattina in Famiglia“,”Uno Mattina“, “Storie Italiane“, “È sempre mezzogiorno“, “La volta buona“, “La Vita in diretta“, “L’Eredità“, “Elisir“. E ancora “Check Up“, “Ore 14“, “Eccellenze Italiane“, “Porta a Porta” e “Sottovoce“. La settimana della Maratona Telethon si concluderà domenica 22 dicembre con la puntata di “Affari Tuoi” e a seguire andrà in onda “Bella Festa per Fondazione Telethon”. Il programma, condotto da Pierluigi Daco, sarà interamente dedicato alla celebrazione dei 35 anni della Maratona e andrà in onda in prima serata su Rai1.

Nel dettaglio, giovedì 19 dicembre verrà aperto ufficialmente lo studio FondazioneTelethon alle 18.50 dalla Dear con Tiberio Timperi, Arianna Ciampoli e Paolo Belli che terranno il timone per i 3 giorni della kermesse. In totale saranno 26 le ore di diretta che vedranno la partecipazione di Eleonora Daniele, Paola Perego, Simona Ventura, Andrea Delogu, Carolina Benvenga. Insieme a Elisa Isoardi, Lorenzo Branchetti, Marco Carrara e Mario Benedetto. Lo studio, come avveniva nelle prime edizioni, resterà aperto anche nella fascia notturna di giovedì 19 e venerdì 20 dicembre.

#Roma Presentata a Viale Mazzini la 35°edizione della Maratona @Fondaz_Telethon. Dal 14 al 22 dicembre sulle reti #Rai la raccolta fondi per la ricerca sulle malattie rare.#FacciamoliDiventareGrandiInsieme

Di Maria Cristina Cusumano @MariaCr80667914 #GR1@Raiofficialnews pic.twitter.com/KKfH06AEVW — Rai Radio1 (@Radio1Rai) December 5, 2024

Telethon è anche su Radio Rai

Oltre alla tv, la Fondazione Telethon è presente anche su Radio Rai. Radio Rai 1 metterà a disposizione il suo palinsesto con programmi che ospiteranno testimonial, ricercatori e famiglie. Inoltre ci sarà la personalizzazione del segnale orario.

Rai Cinema invece ha realizzato un cortometraggio per Fondazione Telethon, con la regia di Francesca Archibugi. Il corto racconta la storia di Maria Vittoria, una bambina di 10 anni che sogna di diventare una giornalista. Mentre Rai Documentari ha realizzato uno Speciale dedicato ai primi 35 anni di Fondazione Telethon, che andrà in onda venerdì 13 dicembre alle ore 16:15 su Rai 3. Verranno mostrati i protagonisti di queste edizioni come Milly Carlucci, Antonella Clerici, Paolo Belli. Inoltre si sentiranno le testimonianze del Presidente di Fondazione Telethon Luca di Montezemolo e del Direttore dell’Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica di Milano (Tiget) il Professor Luigi Naldini.