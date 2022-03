Mara Venier è tornata nella sua Venezia dopo molti anni. Una scelta quella di mancare per così tanto tempo dalla sua amata città, legata al dolore per la perdita della sua cara mamma. Una ferita che per molti anni ha tenuto lontana la conduttrice di “Domenica In” dalla città lagunare. La signora della domenica, racconta questo ritorno a Venezia attraverso un’intervista al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Nella lunga intervista, Mara parla anche di tv e del suo rapporto con gli amici, più che colleghi, Maria De Filippi, Maurizio Costanzo e Sabrina Ferilli.

Mara Venier: «Sogno un programma con Maria De Filippi e Sabrina Ferilli»

Mara Venier quest’anno conduce il suo 13° anno di “Domenica In”. In merito alla prossima edizione, la conduttrice, che nonostante i suoi impegni televisivi è sempre presente nella vita dei suoi cari, come dimostrano i tanti momenti di svago con i suoi amati familiari, immortalati con video successivamente postati sul suo profilo Instagram, aveva più volte espresso il desiderio di dedicare più tempo alla sua famiglia, a suo marito e ai suoi amati nipoti e quindi di voler lasciare la conduzione del programma domenicale.

Resta però il fatto che quello tra Mara Venier e “Domenica In” è un’amore indissolubile. La passione che Mara mette nel condurre quel programma è qualcosa di unico e raro, ecco perchè la conduttrice è molto amata dai suoi telespettatori. È proprio quel rapporto con il suo pubblico e l’affetto per “Domenica In” che ha fatto tornare sui suoi passi la conduttrice e a quanto pare a non rinunciare alla prossima stagione del programma. La Venier dice: «La verità è che il mio punto debole è sempre Domenica in, poi è andata bene pure questa volta con un palinsesto non proprio facile, per cui forse il tutto merita una riflessione».

“Maria De Filippi, non è un’avversaria, è la mia dirimpettaia in tv”

Parlando di palinsesto e del fatto che mentre “Domenica In” è in onda su Rai 1, a quell’ora su Canale 5 c’è “Amici” di Maria De Filippi sua grande amica, la Venier racconta: «Maria? Ecco, sì, me la sono ritrovata quest’anno, non dico avversaria, dico dirimpettaia. Lo sa? Mi chiamava così, “dirimpettaia”, Maurizio Costanzo quando io conducevo Domenica in – erano i miei primi anni – e lui faceva Buona domenica. Vede il karma? Pensi che lui mi chiamava al telefono, oppure ero io che lo chiamavo qualche volta e ci dicevano: “In bocca al lupo e buon lavoro”. Forse non ci siamo sbagliati visto che siamo tutti qua. Eh, già noi siamo ancora qua».

Quello tra le due signore della tv italiana è un rapporto di amicizia che va oltre il lavoro, l’una è stata ospite dell’altra diverse volte. Di un possibile ritorno l’una nella trasmissione dell’altra, Mara Venier dice: «Ne stiamo parlando, sì. Ma Maria, ecco già la sento che dice: “Basta, dai, falla finita”, lei fa così ogni volta che parlo di gratitudine».

La gratitudine per Maria De Filippi

Mara Venier prova un senso di gratitudine infinito per Maria De Filippi: «Io, non posso non ringraziarla anche ora e qui, perché mi ha teso la mano in un momento terribile della mia vita sia sul piano personale sia professionale. Lei, quando la Rai mi aveva licenziata, quando Leone mi aveva detto che ero vecchia – voglio ricordare quei momenti quando era tutto difficile – Maria mi ha dato un lavoro. E il lavoro è molto importante, avere un appuntamento con il pubblico, avere un dovere nei confronti di chi ti offre un lavoro, è fondamentale, è chiaro che poi io ho dato a Maria: non avevo filtri, non avevo responsabilità e mi sono divertita come una matta. Ho nostalgia di quel periodo, mi sono divertita anche con Alfonso (Signorini, ndr), quando eravamo insieme all’Isola dei famosi, dai, eravamo una coppia formidabile. E senza pensieri. Ora anche lui, che è alla conduzione del GfVip, sa com’è. Però è di una bravura, è pazzesco, ma io lo sapevo…».

Mara Venier e l’amicizia con Sabrina Ferilli

Oltre a Maria De Filippi nella vita di Mara Venier, e anche in quella di Maria, c’è Sabrina Ferilli. Del fatto che la Ferilli ora è impegnata a “Tú sí que vales”, dove qualche anno fa c’era proprio Mara, la conduttrice di “Domenica In” dice: «Ma solo Sabrina poteva, lei è come me, non si prende mai troppo sul serio: divertendosi, Sabrina diverte. Sa che cosa sogno? Una trasmissione con noi tre, io, Maria e Sabrina».