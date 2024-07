Sarà un anno denso di appuntamenti quello che aspetta la nota presentatrice televisiva Mara Venier, all’anagrafe Mara Povoleri. Dalla presentazione dei nuovi palinsesti Rai 2024/2025 abbiamo appreso che l’icona indiscussa della televisione italiana non solo sarà confermata alla guida di Domenica In, ma le verrà affidata anche la conduzione di un nuovo programma. Di cosa si tratta? Ecco tutte le ultime news.

Doppio appuntamento con Mara Venier

La conduttrice, che ha dimostrato di saper conquistare il cuore degli italiani con la sua spontaneità e simpatia, è pronta a raddoppiare. Sarà al timone di un’altra trasmissione. Oltre alla conferma alla conduzione di Domenica In la troveremo infatti in un nuovo dating show.

L’annuncio dimostra – ancora una volta – la voglia della conduttrice di sperimentarsi in un nuovo contesto. Mara Venier, nonostante i suoi 70 anni, dimostra ancora una volta la sua inesauribile voglia di fare e di mettersi in gioco.

Domenica In, Mara Venier confermata per la 16° volta

La nuova stagione di Domenica In – che prenderà il via il 15 settembre alle 14:00 su Rai Uno – vedrà per la sedicesima volta Mara Venier alla conduzione del programma. La celebre conduttrice ha infatti debuttato a Domenica In edizione 1993/94.

Dalla stagione 2018/2019 la conduttrice italiana ha sempre mantenuto le redini del programma, e questa sarà per le lei la settima edizione consecutiva. Si tratterà di un appuntamento domenicale che porterà qualche novità nelle case degli italiani, che troveranno uno studio rinnovato nella scenografia e nelle grafiche, e uno spazio/salotto con 3 o 4 ospiti a puntata. Si tratterà di opinionisti, giornalisti o personaggi influenti che affronteranno il tema o gli argomenti della settimana, fornendo approfondimenti su fatti di cronaca, attualità, costume, gossip o spettacolo. In ogni puntata previsti anche gli ospiti musicali, che ci regaleranno i loro brani più famosi accompagnati dalla band di ‘Domenica IN’, diretta dal maestro Stefano Magnanensi.

Le celebri interviste “one-to-one” resteranno l’elemento centrale del programma, anche nella nuova edizione. Tra le novità di quest’anno il gioco telefonico con montepremi ad accumulo, che coinvolgerà sia il pubblico da casa che gli ospiti della puntata.

Le Stagioni dell’Amore su Rai Uno dal 9 novembre

Il secondo appuntamento con Mara Venier nella stagione Rai 2024/2025 prenderà il via il 9 novembre alle 14:00. Si intitolerà “Le Stagioni dell’amore” il nuovo dating show di Rai 1 dedicato alla terza età. Si tratta di una sorta di esperimento sociale che rivoluzionerà le regole, dove i single over potranno esprime – attraverso giovani avatar – quella vitalità interiore che l’età non cancella.

I “cacciatori di cuori” si incontreranno attraverso i loro avatar giovani.