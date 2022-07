Mara Venier, la “zia degli italiani”, è decisamente una donna alla mano. Schietta, sincera, ironica ed empatica, ha un modo speciale di far sentire “a casa” i suoi ospiti che spesso sono anche amici di sempre. Domenica In è il programma che pare cucito addosso su di lei: chiunque arrivi in quel salotto è decisamente a proprio agio. Qual è il segreto della conduttrice veneta? Raggiunta dal settimanale Sorrisi e Canzoni Tv si racconta dopo un anno trionfale in tv che le ha portato molte soddisfazioni. Vi riportiamo alcune delle sue dichiarazioni.

Mara Venier dopo un anno di successi in tv si riposa e si racconta a Sorrisi

Ma se Zia Mara è magnifica nel mettere a proprio agio gli ospiti che si alternano nel suo divano, lei si sente sempre a suo agio o qualche volta è a disagio?

«Io evito a priori le situazioni e le persone che potrebbero mettermi a disagio. Alla mia età posso permettermi di stare alla larga da chi non mi piace: io amo circondarmi solo di persone che mi vogliono bene».

Mara Venier torna a settembre con la nuova edizione di Domenica In

Mara Venier ancora una volta sarà alla conduzione di Domenica In nella stagione 2022/2023. Saranno 14 edizioni, batte così il primato di Pippo Baudo che ha all’attivo 13 conduzioni.

«Col cavolo che vado in pensione! Andrò avanti finché il pubblico gradirà il mio modo di condurre».

«Pippo è la televisione, l’ho sempre invitato e lo vorrei sempre ospite. Queste 14 edizioni sono un regalo, sono 14 anni della mia vita. Di una Mara che, in fondo, è rimasta una ragazza che non smette di sognare».

Domenica In edizione 2022/2023: squadra vincente non si cambia!

Mara Venier Racconta anche che non ha nessun interesse di stravolgere il programma che è già ben collaudato e, del resto:

«Squadra che vince non si cambia, andiamo avanti così, nello stesso modo». La Venier inoltre fa sapere che ci sarà anche uno show in prima serata come quello che c’è stato a maggio. Il direttore di Rai1, infatti la vuole nuovamente in prima serata «Sì, è stato un bell’esperimento che ripeteremo, il 16 settembre».

Mara Venier alla conduzione del Festival di Sanremo?

Inoltre la conduttrice ha fatto sapere che non è interessata per niente alla conduzione di uno show pazzesco come il Festival di Sanremo:

«Il Festival di Sanremo? Fossi matta. Non sono una da Sanremo: a me piace stare seduta, chiacchierare. Lì, con tutti gli occhi puntati addosso, mi verrebbe un’ansia incredibile, peggio che al matrimonio di Matano (la conduttrice ha sposato con rito civile il giornalista Matano con il suo compagno, l’avvocato Riccardo Mannino)».