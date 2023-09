Mara Venier apre la nuova edizione di Domenica In 2023-2024 con uno speciale ringraziamento diretto al suo pubblico. La regina della domenica italiana ha accettato di condurre la sua 30esima edizione del popolare contenitore della domenica di Rai1, che si preannuncia l’ultima della sua carriera. Sarà davvero così?

Mara Venier a Domenica In: “e sono ancora qua!”

“E sono ancora qua!”. Sulle note di “E già” di Vasco Rossi si apre la prima puntata della nuova stagione di Domenica In. Mara Venier, visibilmente emozionata in un tailleur bianco, fa il suo ingresso nello studio di Roma tra gli applausi del pubblico. Quel pubblico che non l’ha mai lasciata sola in questi 15 anni di Domenica In, un programma che la conduttrice si è cucito addosso. “Grazie ragazzi” – dice subito la zia Mara che vive la prima grande emozione della puntata accolta dagli applausi e dal calore del pubblico in studio.

La Venier poi ironizza sulla scelta di tornare anche quest’anno al timone del popolare programma della domenica: “la pensione è rimandata per un po’, prima o poi ci tocca“. Poi un ringraziamento speciale al suo pubblico:

Siamo ancora qua per voi, per farvi compagnia, noi siamo sempre qua per voi, per il pubblico. Sono 30 anni da quando ho cominciato la mia domenica in e il pubblico non mi hai abbandonata.

Mara Venier, 15 anni di Domenica In: “questa volta non tornerò indietro”

La 15esima edizione di Domenica In per Mara Venier sarà l’ultima. Proprio così, questa volta la zia Mara non ha alcun dubbio. Durante la conferenza stampa di presentazione del popolare talk della domenica pomeriggio di Rai1 ha precisato:

Questa volta non ci saranno ripensamenti. Sono fermamente convinta ed è giusto così. Me lo ha insegnato Renzo Arbore, se sono qui lo devo a lui: è meglio lasciare quando stai in alto, non quando cadi.

L’addio di Mara Venier a Domenica In è arrivato a poche ore dalla prima puntata della 15esima edizione che la vede conduttrice. “Il mio tallone d’Achille è infatti dire sempre di sì” – ha confessato in conferenza stampa, ma “questa volta non tornerò indietro. Domenica In mi ha dato tantissimo, l’affetto del pubblico, che mi è stato vicino anche quando non ero in onda, e ma mi ha tolto tanto. Voglio dedicarmi alle persone che amo: a mio marito, anche se qualcuno dice che ci siamo separando, ai miei figli e ai nipoti. La vita ti mette davanti a prove incredibili e quindi finché posso voglio godermi le persone più vicine“.