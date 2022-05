Mara Venier, festa in prima serata per Domenica In: ecco quando in tv

Segnate in agenda la giornata di venerdì 27 maggio 2022 perché ci sarà una grande festa in prima serata per Domenica In: l’annuncio di Mara Venier in diretta con Stefano Coletta, direttore di Rai1.

Domenica IN Show: una puntata speciale di Domenica In

Si era già parlato della possibilità di festeggiare Domenica In con una puntata speciale di sera e la conferma arriva dalla stessa conduttrice, Mara Venier, in collegamento con il direttore di rete Stefano Coletta per commentare il successo dell’Eurovision Song Contest. “Possiamo annunciarlo perché ormai è sicuro al cento per cento: sarà Domenica In Show!” afferma Mara Venier contenta.

Mara Venier conferma il prime time di Domenica IN “show” venerdì 27 maggio 2022

Il finale di stagione del fortunato programma, Domenica In, ideato da Corrado sarà in prima serata su canale 5 ma di venerdì sera e non di domenica! Si chiamerà “Domenica IN Show” e sarà trasmesso in diretta dalla prima rete della tv di stato, venerdì 27 maggio 2022 in prima serata.

Certo fa un po’ strano che il programma si chiami “Domenica In” e venga trasmesso al venerdì sera, ma cosa importa? La cosa più bella è che con una serata specialissima, all’insegna del divertimento e di tanti ospiti che interverranno in studio e in collegamento, passeremo tre ore in allegria.

A confermare la serata è stata proprio la padrona di casa Mara Venier che parlando in collegamento con il direttore Stefano Coletta, ha annunciato la serata perché è ormai una cosa certa.

La serata speciale di venerdì sera sarà dunque una festa celebrativa della tredicesima Domenica In condotta magistralmente da Mara Venier. Per la conduttrice veneta sono stati anni di conferma visti gli ascolti ottimi di Domenica In, ma certamente sono stati all’insegna di molte difficoltà. Con la pandemia prima e con la guerra in Ucraina, dopo. Ma Mara è stata sempre presente e ha cercato di allietare il pubblico di Rai1 per regalare qualche ora di spensieratezza e anche molta informazione sugli argomenti di attualità.

Lo speciale in prima serata si chiamerà “Domenica IN show”, una versione rivisitata del contenitore domenicale del salotto pomeridiano di Rai 1 con tanti ospiti presenti in studio e in collegamento.

“Abbiamo la nostra prima serata Venerdì 27 maggio, la grande festa. Possiamo annunciarla a gran voce perché ormai è ufficiale” dice Mara Venier sul finale della diretta con Coletta.

Mara Venier anche l’anno prossimo nella stagione televisiva 2022/2023 al timone di Domenica In

L’instancabile Mara Venier come già saprete, anche l’anno prossimo sarà al timone di Domenica In, per la stagione televisiva 2022/2023. Sarà la quattordicesima edizione per Mara Venier, che è il record assoluto di edizioni condotte per la conduttrice.

Anche se la conduttrice molto spesso ha detto che avrebbe lasciato al conduzione, poi ci “ricasca” sempre… Infatti in un’intervista al settimanale Chi affermò:

“Ho detto che quest’anno è l’ultimo. La verità è che il mio debole è sempre Domenica In, poi è andata bene pure questa volta con un palinsesto non proprio facile per cui forse il tutto merita una riflessione”.

Naturalmente Mara Venier fa riferimento al fatto che “Domenica In” quest’anno si è scontrata in termini di dati Auditel, con lo Speciale di Amici di Maria de Filippi che dal sabato pomeriggio ha traslocato alla domenica.