Mara Venier racconta il suo legame con Maria De Filippi attraverso le pagine del settimanale Novella2000 e lo fa con un metodo tanto caro a Queen Mary, vale a dire tramite una lettera.

Le due conduttrici sono amiche e Mara Venier non ha mai nascosto che la regina di Canale 5 l’ha aiutata molto durante l’allontanamento ingiusto ricevuto, anni fa, dalla Rai. Infatti, Maria De Filippi la invitò a partecipare a Tú Si Que Vales affidandole il ruolo di giudice popolare. “Un programma allegro, spumeggiante, in cui potevo tirar fuori la mia anima più scanzonata e mettere da parte le preoccupazioni e le angosce”, confessa zia Mara. Da quel momento Mara Venier ha trovato una nuova energia che l’ha portata ad accettare anche il ritorno alla sua Domenica In.

La Venier racconta di aver subito chiamato Maria quando le è stato proposto di tornare in Rai a “Domenica In”: “Tu mi hai detto “falla subito, di corsa, falla!”. E a ottobre, sei anche venuta mia ospite in studio”.

Le parole che Mara Venier dedica alla sua amica Maria De Filippi sono intense, sincere e vere. Le unisce una stima enorme e la stessa dedizione al lavoro. Entrambe, durante la pandemia da Covid-19, hanno deciso di continuare con i rispettivi programmi. Non è stato facile e molto spesso avrebbero potuto, senza pensarci su due volte, mettere davanti la loro paura eppure non sono state egoiste verso il pubblico che le ama. Hanno regalato momenti di riflessione, di spettacolo, di emozione, di arte e di leggerezza.

Mara Venier scrive, così, a cuore aperto:

“Ci hai regalato la speranza. Nelle tue trasmissioni ci hai insegnato e ci insegni che i sogni possono realizzarsi, come in Amici, e i conflitti familiari possono essere sanati e succede nel tuo C’è posta per te”.

Continua, poi, definendola un “talento naturale”: “L’altra parola che mi fai venire in mente è talento perché hai scoperto Emma, Alessandra, Kledi, Sangiovanni, Giulia Stabile”.

Mara Venier e Maurizio Costanzo, amici prima del matrimonio con Maria De Filippi

Del matrimonio con Maurizio Costanzo, Mara Venier rivela un piccolo aneddoto:

“Ci conosciamo da sempre, comunque da prima che lui incontrasse te. Molti all’inizio avevano avuto delle perplessità… invece siete stati da subito una delle coppie più belle e straordinarie. I coniugi Costanzo sono straordinari davanti e dietro le telecamere”.

Ora, non resta che attendere la risposta di Maria De Filippi alla lettera di Zia Mara.