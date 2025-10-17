Mara Venier è per tutti la regina della domenica, ma anche la Zia Mara. Un simbolo della televisione italiana, ma nonostante ciò è spesso oggetto di critiche anche dure e pungenti. Nelle ultime settimane, infatti, è stata travolta dalle critiche a Domenica In, il popolare contenitore televisivo della Rai che quest’anno ha celebrato 50 anni di messa in onda. Critiche a cui la Venier ha apertamente risposto durante l’evento di Chi.

Mara Venier, il ritorno a Domenica In: “chiamai subito Maria De Filippi”

Tutte le domeniche Mara Venier fa compagnia a milioni di telespettatori a “Domenica In“, uno dei programmi della domenica pomeriggio più seguiti del piccolo schermo. Un format oramai che le calza a pennello dopo 17 edizioni di conduzione, ma in tutti questi anni non sono mai mancate le critiche. Naturalmente non sono mancate le difficoltà come quando la Venier è stata allontanata dalla Rai per poi tornarci più forte che mai. Negli ultimi mesi però la conduttrice ha dovuto leggere di tutto, ma durante l’evento per i 30 anni del magazine Chi ha deciso di rompere il silenzio. In particolare ha parlato del forte legame con Alfonso Signorini che è stato determinante in un periodo particolare della sua vita.

«Mi ricordo che è arrivato Alfonso, con la sua voce affettuosa: ‘Mara, devi tornare. Devi scrivere il libro. Devi rimetterti in gioco’. Lo faccio, pubblico Amori della zia. Doveva essere un libro di ricette, diventa un’autobiografia onestissima. Non lo sapevo, ma da lì sarebbe ripartito tutto. Perché in quelle pagine ero io e mi piacevo. E continuavo a piacere» – ha raccontato la Venier. Non solo, la Zia Mara ha parlata anche del rapporto speciale con Maria De Filippi che, quando è stata allontanata dalla Rai, le ha teso una mano offrendole il posto in giuria a Tu si Que Vales. «Quando la Rai mi ha richiamato la prima che ho chiamato è stata lei. Proprio lei. E lei non ha esitato: ‘Vai, devi andare, che aspetti?‘» – ha ricordato la Venier.

Mara Venier chiarisce la situazione su Gabriele Corsi a Domenica In

Non solo, la regina della domenica sempre durante l’evento per i 30 anni del magazine Chi ha chiarito anche la questione “Gabriele Corsi a Domenica In“. In tutte queste settimane Mara Venier ha preferito restare in silenzio, ma questa volta ha deciso di chiarire la diatriba mediatica.

«Fino a qui non ho proferito parola, mentre sulla questione si è detto di tutto. La verità è semplice: d’accordo condividere la conduzione, ma non me la sentivo di fare il gioco musicale, così avevo chiesto di finire alle 15 o alle 15.30. Anche e soprattutto per prendere il treno per Milano e andare da mio marito Nicola, che non stava affatto bene» – ha chiarito la Zia Mara.

Sta di fatto che nelle ultime settimane la Venier è stata travolta dalle critiche, alcune anche molto dure. «Mi hanno raccontata come quella che non voleva dividere la scena, che voleva stare da sola. Non è vero. E lo dico qui, perché Chi è il posto dove posso dire le cose come stanno: volevo solo esserci, a modo mio, con limpidezza» – ha detto la conduttrice, che polemiche a parte, è tra le più amate del piccolo schermo.