Mediaset schiera Manifest 2 contro Top Dieci. Dopo l’editing di Tu sì que vales, ora Canale 5 sceglie di dare filo da torcere al nuovo programma di Rai 1 con una programmazione diversa. Messi da parte i talenti in replica, la rete diretta da Giancarlo Scheri si affida alle vicende in prima tv legate al misterioso volo, che in America hanno già appassionato gli amici di NBC.

Manifest 2: quando va in onda su Canale 5?

La prima puntata di Manifest 2 andrà in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 3 luglio 2020. Dalle ore 21.20, la rete ammiraglia del “Biscione” trasmetterà i primi 3 episodi della serie, formata in totale da 13 appuntamenti.

Secondo la trama ufficiale, nel primo episodio Michaela viene colpita dal colpo vagante sparato durante la colluttazione. Nel secondo, Vance dice a Ben che fingeva di essere morto per riuscire a rintracciare “Il maggiore”, mentre nel terzo Olive continua a frequentare la “Chiesa dei Redivivi” anche se stanno diventando sempre più fanatici.

Dopo il finale della prima stagione, la serie riparte dai 191 passeggeri dell’aereo della “Montego Air”, dati per morti per oltre 5 anni e mezzo anche se il volo 828 è atterrato da poche ore.

La seconda stagione della fiction arriva così in chiaro anche qui in Italia, dopo che lo scorso 15 giugno 2020 la NBC ha rinnovato anche per farne una terza, che arriverà probabilmente entro il 2021.

Manifest 2: cast completo della serie

Ma chi c’è nel cast di Manifest 2? Trasmessa il venerdì sera per quattro settimane, la fortunata serie tv ideata da Jeff Rake e prodotta da Warner Bros, Compari Entertainmente, Jeff Rake Production e Universal Television, vede recitare sul set più di una decina di attori.

Ecco l’elenco completo, con i nomi e cognomi e relativi personaggi da conoscere assolutamente: da Melissa Roxburgh (in Manifest nei panni di Michaela Beth Stone), a Josh Dallas e Athena Karkanis (interpreti rispettivamente di Ben e Grace Stone), passando per J.R Ramirez (il detective Jared Vasquez), Luna Blaise (Olive Stone), Jack Messina (Cal Stone) e Parveen Kaur (Saanvi Bahl).

Manifest 2, oltre che su Canale 5, si può seguire anche in live streaming su Mediaset Play e in streaming on demand sullo stesso portale di Mediaset, sempre attivo online, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.