Manifest è una serie televisiva statunitense ideata da Jeff Rake, andata in onda sulla NBC dal 24 settembre 2018. Presto approderà in Italia e sarà trasmessa in chiaro dalle reti Mediaset, su Canale 5. La serie racconta di un misterioso volo scomparso per 5 anni e tornato improvvisamente senza che i passeggeri siano invecchiati.

Manifest, Serie Tv in chiaro: ecco quando in tv

Una nuova serie tv per gli appassionati del genere in arrivo su canale 5 questa estate che ha al centro del racconto un volo scomparso per 5 anni che all’improvviso torna: la particolarità è che per i passeggeri sono passati 5 anni, senza che loro ricordino nulla. Possiamo dirvi in anteprima che la data fissata per la messa in onda è domenica 7 luglio 2019.

La Trama Di Manifest

In Manifest, al centro del racconto il mistero della scomparsa del Volo 828 della Montego Air. Nel 2013, mentre i radar perdevano qualsiasi contatto con il volo e dopo averne dichiarato la non rintracciabilità, quindi dato per disperso in mare, riappare alcuni anni dopo.

La cosa incredibile è che mentre i parenti, gli amici e i colleghi di lavoro piangevano i loro cari, questi tornano e devono fare i conti con una strana realtà: sono passati 5 anni, ma loro non hanno memoria di quanto accaduto, insomma è come se per loro il tempo non fosse mai passato.

Molti di loro così, iniziano a capire che forse sono stati oggetto di qualche esperimento, più grande di quanto loro possano immaginare, perché devono fare i conti anche con strani fenomeni di cui sono vittime.

Cast e personaggi di Manifest

Dal racconto e dalla trama questa nuova serie tv pare un rifacimento di un’atra serie tv che ebbe un successo straordinario molti anni fa: Lost. Infatti, fu definita da alcuni il Lost di NBC, la cui uscita in tv nel 2018, fu anticipata un’anteprima di 9 minuti rilasciata sulle varie piattaforme digitali.

Nel cast ci sono:

Josh Dallas che interpreta Ben Stone, un analista dei Servizi Segreti in lotta con una rara forma di cancro e una misteriosa voce ora nella sua testa;

nei panni di Michaela, ossessionata dai sensi di colpa per un tragico incidente; Athena Karkanis che presta il volto a Grace Stone, moglie di Ben, estremamente felice di essere tornata alla sua vita e quotidianità familiare;

nei panni di Cal Stone Parveen Kaur nei panni di Saanvi Bahl

Di solito le minestre riscaldate non fanno molta presa sul pubblico, ma visti i numeri della serie e i rinnovi di stagione che ha ricevuto in patria, prepariamoci ad un altro grande successo. Del resto la trama di Lost (a cui si ispira Manifest) ha appassionato milioni di telespettatori, quindi la serie tv, ha tutti i presupposti per piacere al pubblico.