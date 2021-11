Al trofeo internazionale MTV EMA 2021, (Mtv European Music Awards), i Maneskin trionfano come miglior band rock, è la prima volta nella storia che una band italiana ottiene il prestigioso riconoscimento. Sul palco il gruppo italiano che sta riscuotendo un successo planetario, si è presentato con abiti neri e oro, con il frontman Damiano in slip di pelle luccicanti, stivali e reggicalze.

Maneskin miglior band rock agli MTV EMA 2021: prima volta per l’Italia

Il gruppo ha voluto mandare un segnale chiaro a sostegno della libertà di espressione e delle battaglie per i diritti Lgbt+ nel giorno del loro nuovo trionfo agli Mtv European Music Awards. I Maneskin hanno dichiarato: “Quest’anno, in particolare, bisogna andar fieri del nostro paese per i risultati raggiunti non solo da noi, ma da tanti sportivi e da personalità della cultura, peccato per i diritti civili, dove continuiamo a rimanere indietro e invece per noi sarebbe stata la vittoria più importante. Siamo sempre schierati da quella parte sia sul palco che nella vita privata”.

È il primo successo italiano in una delle categorie internazionali nella storia degli Ema. Nessun artista italiano era riuscito ad arrivare fin qui, neanche alle nomination. A Budapest a contendersi il premo con i quattro ragazzi italiani il frontman Damiano, la bassista Victoria, il chitarrista Thomas e il batterista Ethan c’erano: Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon e The Killers.

Gli altri premiati agli MTV EMA 2021

Ed Sheeran, ha ottenuto i riconoscimenti per “Best Artist” e “Best Song”. A presentare l’evento Saweetie, vincitrice anche nella categoria “Best New”, che si è esibita in alcuni dei suoi successi. Sul palco anche Maluma, vincitrice del “Best Latin”, e gli Imagine Dragons, tornati agli Ema con il nuovo singolo “Enemy” colpiti da un fuoco di luci laser, insieme al rapper JID e una squadra di ballerini.

Ad ottenere il maggior numero di premi con quattro riconoscimenti tra cui “Best Pop”, “Best K-Pop”, “Best Group” (battendo anche i Maneskin) e “Biggest Fans” è stata la band sudcoreana BTS. Lil Nas X è stato premiato per il “Miglior video” con “Montero (Call Me By Your Name)”, mentre Nicki Minaj ha vinto il premio “Best Hip-Hop”.

Non solo i Maneskin: Agli MTV EMA 2021 premiato anche Aka7even

Il “Best Italian Act” è andato, invece, al rapper Aka7even che ha battuto Caparezza, Madame, Rkomi e proprio i Maneskin.