Secondo appuntamento su Rai2 con ‘Maledetti Amici Miei’, l’irriverente programma di Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di giovedì 10 ottobre 2019.

Maledetti Amici Miei, la seconda puntata su Rai2

Giovedì 10 ottobre alle 21.20 su Rai2 andrà in onda la seconda puntata di “Maledetti Amici Miei”, lo show televisivo prodotto da Rai2 con la complicità di Ballandi e condotto da quattro attori del panorama cinematografico italiano. In realtà accanto ai quattro protagonisti ci sarà anche le presenza fissa di Margherita Buy soprannominata “la maestra d’ansia” e di Max Tortora.

Per il secondo appuntamento Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi sono pronti ad accogliere in studio la bellissima Monica Bellucci. L’attrice italiana, famosa in tutto il mondo, è una star non solo cinematografica, ma anche icona di stile e moda. Per l’occasione la Bellucci si divertirà con i quattro conduttori, ma non sarà la sola ospite del programma visto che ci sarà anche la cantante Nina Zilli.

Infine ospite anche Valeria Solarino a cui sarà affidato il compito di leggere durante la parte finale del programma un emozionante testo dedicato all’amicizia scritto da Edoardo Nesi. Come è successo anche per la prima puntata, la musica giocherà un ruolo importantissimo: a cominciare dalla sigla di apertura fino al gran finale con il grandissimo Paolo Conte.

Ogni puntata di “Maledetti Amici miei” vedrà i quattro amici e colleghi portare in scena uno show unico e differente; un lungo viaggio alla scoperta di aneddoti e rivelazioni mai raccontati prima che riguardano sia i diretti protagonisti, ma anche i personaggi ospiti delle puntate.

Non dimentichiamo poi la presenza nel cast del programma della resident band guidata da Rocco Papaleo e formata da: Roberto Dell’Era (basso chitarra e voce), Federico Poggipollini (chitarra e voce), Beppe Scardino (sax e flauto), Simona Norato (piano, chitarra e voce), Valeria Sturba (theremin, sinth e voce) e Sergio Carnevale (batteria e voce).