Maledetti amici miei, nel vero senso della parola. Chi considera amico il programma della Rai, oggi si ritrova di fronte ad un’assenza quasi ingiustificata. Ma, i fan dello show, comprenderanno o no il perché di questa mossa da piccolo schermo?

Maledetti amici miei stasera non va in onda

Intanto, stasera Maledetti amici miei non va in onda. Il programma di Rai 2, che vede arruolati nel cast gli attori Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi, questa sera non c’è.

Pur non essendo stati ufficializzati i motivi della “pausa”, questa variazione di programmazione sembrerebbe dovuta al ritorno di Adriano Celentano su Canale 5 e ad un palinsesto tv già abbastanza “pieno” il giovedì sera.

In quest’ottica, a fare il resto sarebbero stati anche gli ascolti non troppo positivi registrati dalla nuova trasmissione della Rai, di sicuro almeno nella prima parte di messa in onda. Ad ammettere il mezzo flop era già stato anche il regista dello show.

Il programma, del resto, ha fatto discutere anche per un tweet pubblicato dal profilo social di Rai 2, che ha annunciato la finta morte di Alessandro Haber. Forse, però, gli internauti non hanno troppo apprezzato la cosa, giudicandola più vicina al cattivo gusto e meno alla satira.

Purtroppo lo share non ci premia e comunque si ringraziano anche stavolta gli affezionati di Maledetti amici miei. Speriamo di rivederci ancora. — Giovanni Veronesi (@gioveron) October 25, 2019

Maledetti amici miei si sposta al lunedì sera

Detto ciò, la mancata messa in onda di Maledetti amici miei porta con sé altre due conseguenze. La prima è che il programma salta un turno e si ferma per una settimana. La seconda è che la trasmissione di Rai 2 si sposta in un altro giorno di programmazione.

Le ultime puntate dello show, infatti, verranno trasmesse sempre in prime time, ma al lunedì sera e non prima della fine di Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino.

Al momento, dunque, i due appuntamenti finali sono stati “ricollocati” dalla Tv di Stato nella serata di lunedì 18 e lunedì 25 novembre 2019. L’orario di inizio resta invece confermato per le ore 21.20 circa.