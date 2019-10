“Morto Alessandro Haber“. La notizia lanciata in un tweet goliardico da Rai 2 mentre andava in onda Maledetti Amici miei ha scatenato una vera e propria bufera. Cosa è accaduto? I fan dell’attore e i semplici curiosi non hanno apprezzato tale cinguettio e si sono scagliati contro la Rete ed il programma dimostrando, tweet dopo tweet, anche con parole molto forti, tutto il loro dissenso e la loro rabbia. Insomma con queste cose non si scherza.

Maledetti Amici Miei e Rai 2 nella bufera: il tweet della discordia

Cosa è accaduto davvero? Il messaggio postato dall’account ufficiale di Rai 2 su Twitter, pubblicato proprio mentre andava in onda Maledetti Amici Miei, con scritto: “Alessandro Haber è morto”, ha mandato in crisi chiunque non fosse sintonizzato sullo show e non stesse vedendo cosa accadeva in studio. I fan dell’attore, ma anche i semplici curiosi, hanno davvero pensato che Haber fosse morto sul palco e non hanno capito che si trattava di uno scherzo.

Scherzo di cattivo gusto? Cattivissimo, per la maggior parte degli utenti.

La news sembrava, infatti, più che mai vera. Cosa recitava il cinguettio? Ebbene la notizia della morte veniva annunciata nel migliore dei modi così come si è soliti fare nelle occasioni importanti e serie.

“NOTIZIA FLASH Rai2 ultima ora: E’ MORTO ALESSANDRO HABER. L’attore si spegne all’età di 72 anni negli studi Voxson di Roma durante la puntata di Maledetti Amici Miei”.

Dalla pubblicazione di tale news al post successivo si è scatenato il panico generale. Chi non guardava Maledetti Amici Miei non poteva sapere che in scena si stava celebrando il finto funerale dell’attore.

In tanti sono quindi rimasti di stucco e hanno iniziato ad esprimere il loro cordoglio alla famiglia. Poco dopo, però, sono state mostrate le immagini di quanto accaduto nello show e a quel punto si è scatenata la rabbia di chi si era davvero sentito preso in giro. A quanto pare su queste cose non si scherza, nemmeno per sdrammatizzare.

Morto Alessandro Haber: i tweet contro Rai 2

Ebbene sì, con queste notizie non si scherza. La morte è una cosa seria. E’ questo quello che hanno pensato i telespettatori. In molti se la sono presa con Rai 2, anche perché mai e poi mai si sarebbero aspettati dall’emittente, nota per la sua serietà, una cosa del genere.

La goliardia non è stata compresa. Il tweet ha così sollevato un vespaio di polemiche e un forte attacco alla Rete, ma anche al programma.

Impossibile ripetere le offese scritte, ma c’è anche chi, con molta calma, nonostante i 140 caratteri, è riuscito, senza parolacce, ad esprimere molto bene il suo dissenso spiegando come mai aveva trovato il tweet di cattivo gusto. Di solito, infatti, tali annunci vengono riservati davvero alla scomparsa di personaggi noti e molto amati. Negli ultimi anni, ad esempio, il pubblico ha partecipato attivamente alla morte di Fabrizio Frizzi e Nadia Toffa. Le loro scomparse hanno sconvolto i telespettatori e fatto in modo che essi si stringessero attorno alle famiglie di questi ultimi. Lutti collettivi che hanno lasciato il segno. Ecco perché molti utenti non hanno quindi gradito lo scherzo.

Eppure, però, qualcosa che doveva impensierire gli utenti di Twitter c’era.

C’era, nei tweet precedenti, sempre di Rai 2, un segnale, un campanello d’allarme che avrebbe far dovuto pensare che la notizia non era da tenere in seria considerazione.

Quando si parlava della trasmissione, infatti, si annunciava la presenza di un morto e di un ipotetico funerale visto che, nel video, gli attori sembravano dentro ad un cimitero.

Maledetti Amici miei: la finta morte di Haber e le polemiche

Nel frattempo, mentre sul social si scatenava l’inferno, in onda su Rai 2, all’interno del programma Maledetti amici miei, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi erano, con la finta faccia affranta, intorno ad Haber steso nella bara.

Quale messaggio avranno voluto lanciare gli attori ed il noto regista? C’è qualcuno che l’ha capito?

Polemiche a parte, sarebbe bene concentrarsi si questo anche se c’è già chi dice che si cercava in tutti i modi di far parlare della trasmissione che, nelle prime puntate, non ha ottenuto gli ascolti sperati.

Nel frattempo che i telespettatori si interrogano sull’accaduto, insieme ai critici ed esperti della tv, rimane sicuramente la dimostrazione dell’affetto che i fan hanno avuto per Haber. L’attore può dirsi soddisfatto !