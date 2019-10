‘Maledetti Amici Miei’, lo show televisivo con protagonisti Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi torna in prima serata su Rai2 con un nuovo imperdibile appuntamento. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della quinta puntata in onda stasera, giovedì 31 ottobre 2019 su Rai2.

Maledetti Amici Miei, il cast del programma di Rai2

Giovedì 31 ottobre alle 21.20 andrà in onda la quinta puntata di “Maledetti Amici Miei”, l’irriverente programma televisivo che tanto sta facendo discutere e attirando l’attenzione del pubblico televisivo e dei social. Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi sono pronti a regalare al pubblico una nuova puntata all’insegna del divertimento, dell’ironia e del grande spettacolo. Non mancano le polemiche come quella scoppiata la scorsa settimana per il tweet sulla morte di Alessandro Haber (qui potete leggere l’articolo dedicato).

Per la quinta puntata dello show, prodotto da Rai2 in collaborazione con Ballandi, i quattro attori sono pronti ad accogliere nuovi grandi ospiti del panorama artistico italiano. Accanto a loro confermata la presenza della maestra d’ansia Margherita Buy e di Max Tortora che questa sera farà un omaggio al grandissimo Alberto Sordi.

Maledetti Amici Miei, ospiti quinta puntata su Rai2

Tra gli ospiti ci saranno: Diego Abatantuono, Ilaria D’Amico e Ubaldo Pantani che imiterà Massimo Giletti. Due gli ospiti musicali di puntata si tratta di Brunori SAS e Levante che interpreteranno dal vivo un’emozionante versione di “Anna e Marco”, una delle canzoni già belle di Lucio Dalla. Ad accompagnare i due artisti la resident band del programma composta da: Roberto Dell’Era (basso chitarra e voce), Federico Poggipollini (chitarra e voce), Beppe Scardino (sax e flauto), Simona Norato (piano, chitarra e voce), Valeria Sturba (theremin, sinth e voce) e Sergio Carnevale (batteria e voce).

Ma non finisce qui, visto che tra gli ospiti ci saranno anche Denny Mendez, la modella ed attrice che nel 1996 ha vinto il titolo di Miss Italia. Per l’occasione la prima Miss Italia di colore sarà accompagnata da Ilaria Murtas, la seconda classifica di quell’edizione.

Presenza fissa del programma quella di Paolo Conte, che delizierà il pubblico e i presenti in studio con uno dei suoi brani di successo. Sul finale come sempre l’intervento di Valeria Solarino, che sulle note di ‘Maledetti Amici Miei’ il brano di Giuliano Sangiorgi, leggerà il testo inedito sull’amicizia scritto da Elena Ferrante.