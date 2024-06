Non abbiamo ancora finito di cantare e ballare “Tuta gold” che Mahmood spiazza tutti, fan compresi, con l’uscita di un nuovo singolo. Si tratta di Ra Ta Ta, il nuovo brano in uscita per l’estate 2024!

Mahmood dopo Tuta gold esce il nuovo singolo “Ra Ta Ta”

Dopo i “cinque cellulari nella tuta gold” Mahmood è pronto a far ballare tutti con il nuovo singolo “Ra Ta Ta“. A distanza di quattro mesi dal grandissimo successo di “Tuta gold”, il brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2024 e certificato multiplatino, il cantautore sorprende tutti con l’uscita di un nuovo brano inediti. Una canzone dal ritmo movimento e ballabile, ma con un messaggio forte e profondo che descrive una parte della gioventù contemporanea.

Non si parla del sapore di mare, del vento dell’estate o di amori estivi, Mahmood nel nuovo singolo parla di disagio e difficoltà. Un testo che racconta la storia di ragazzi che vivono per la strada, alcuni di loro costretti alla lotta tra immagini e parole che evocano il passato di tutti noi tra i giochi d’infanzia, i succhi di frutta e la “margherita per giocare a m’ama non m’ama” che si scontrano con “balaclava” e “madama”.

Ra Ta Ta di Mahmood: il testo e video della canzone

(Fuori fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa)

(Solo “ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta”)

(Balaclava, clava, clava)

(Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta)

Bastava una margherita per giocare a m’ama non m’ama

Ma si può crescere in fretta se vivi crescendo per strada

Mai visto i tropici, solo condomini senza camicia ma con la katana

Su vecchi mobili sognano zaffiri su una collana

Tre anni nella gang su una terrazza

Con quelli come me, la faccia mulatta, bocca mitraglia (Ciuk, ciuk)

Fuori fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa

Solo “ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta”

Vedo bimbi col balaclava

Senza mamma-ma-ma-ma-ma-ma

Tu li vedrai ballare

Puntando al cielo le lame

Dentro la città-tà-tà-tà-tà-tà-tà-tà

Di Dio, di Dio, oh-oh

Che vida loca col gioco dell’oca, ma con la madama

Succo alla pesca fuori dalla messa tra nuvole di marijuana

Baby, se mi nomini (Nella town)

È come se volassero elicotteri (Nella town)

A volte la famiglia ti sembra lontana

Su un pontе tutti in fila indiana

Tre anni nella gang su una terrazza

Con quеlli come me, la faccia mulatta, bocca mitraglia (Ciuk, ciuk)

Fuori fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa

Solo “ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta”

Vedo bimbi col balaclava

Senza mamma-ma-ma-ma-ma-ma

Tu li vedrai ballare

Puntando al cielo le lame

Dentro la città-tà-tà-tà-tà-tà-tà-tà

Di Dio, di Dio, oh-oh

No, mai, no, mai ti perderei

No, mai, no, mai (Mai)

Qua non studiamo violino

Noi non fottiamo un amico

Giurami che tu mai, tu mai

Mi tradirai, no, mai, no, mai

Anche per un Bentley, tutti i din-din

No, mai, no, mai

Fuori fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa

Solo “ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta”

Vedo bimbi col balaclava

Senza mamma-ma-ma-ma-ma-ma

Tu li vedrai ballare

Puntando al cielo le lame

Dentro la città-tà-tà-tà-tà-tà-tà-tà

Di Dio, di Dio, oh-oh

Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa

Solo “ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta” (Ra-ta-ta-ta)

Dentro la città-tà-tà-tà-tà-tà-tà-tà

Di Dio, di Dio, oh-oh