Il film de La Sirenetta diretto da Rob Marshall arriva in Italia il 24 Maggio prossimo e per dare la voce al personaggio di Sebastian, la divisione italiana della Disney ha selezionato un artista da “Brividi”: il cantante Mahmood.

Mahmood doppiatore di Sebastian nel film “La Sirenetta”

Mahmood non è solo una star a livello internazionale in campo musicale, ma può aggiungere al suo curriculum un’importante esperienza come doppiatore di uno dei personaggi più amati dell’animazione. Infatti, il cantante è stato scelto per prestare la sua voce a Sebastian protagonista maschile de La Sirenetta.

Il film, con Mahmood come doppiatore, uscirà nelle sale italiane il 24 Maggio 2023 ed è stato un vero piacere per l’artista milanese poter caratterizzare il personaggio di Sebastian. Mahmood con un post su Instagram ha dato l’annuncio e ha rivelato al suo pubblico che sin da bambino ha sempre amato Sebastian, e potergli dare la voce è stato un vero e proprio sogno realizzato.

“I’ve been manifesting this role since I was 5!”

Chissà se dopo questa esperienza da doppiatore, arriverà per Mahmood un ruolo da attore protagonista.

Mahmood: primo italiano ospite all’Eurovision Song Contest

Mahmood ha raggiunto anche un altro traguardo importante, infatti, è il primo artista italiano ad essere stato invitato ad esibirsi durante la finale dell’ormai prossimo Eurovision Song Contest 2023, in qualità di ospite.

Sul palco di Liverpool, per l’Italia gareggerà Marco Mengoni, con la versione ridotta di “Due Vite”, brano vincitore del Festival di Sanremo 2023. In molti già auspicano a un incontro tra i due dietro le quinte dell’Eurovision Song Contest, visto che in passato hanno collaborato nella scrittura di alcuni brani.

Gli altri ospiti dell’evento

Mahmood, sul palco della finale non sarà l’unico ospite, perchè come lui sono stati invitati anche Netta, Dadi Freyr, Cornelia Jakobs, Duncan Laurence e Sonia. Rita Ora, Julia Sanina, Rebecca Ferguson e Alyosha per quanto riguarda, invece, le semi-finali dello show musicale più amato d’Europa.