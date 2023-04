Mahmood torna all’Eurovision Song Contest ma questa volta come ospite d’onore. Il cantante italiano è stato infatti invitato da BBC come ospite nella serata finale della manifestazione che si terrà sabato 13 maggio sul palco della Liverpool Arena.

È la prima volta che un artista italiano viene chiamato a esibirsi fuori concorso in un’edizione dell’Eurovision Song Contest che si svolge all’estero. Ma chi è Mahmood? Vediamo nel dettaglio il suo percorso di crescita che lo ha portato da concorrente (per ben due volte) a ospite dell’importante kermesse musicale.

Mahmood ospite dell’Eurovision Song Contest 2023

Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmoud, ottiene il successo grazie alla vittoria del Festival di Sanremo 2019 con il brano Soldi. Nello stesso anno, e con quella canzone, rappresenta l’Italia a Tel Aviv all’Eurovision posizionandosi al secondo posto. Nel 2022 vince di nuovo Sanremo, questa volta in coppia con Blanco con il brano Brividi. I due partecipano alla scorsa edizione dell’Eurovision ma non vanno oltre il sesto posto.

Il cantante è stato ora invitato come ospite per la serata conclusiva dell’Eurovision: è la prima volta per un artista italiano. Finora gli ospiti fuori gara del nostro Paese avevano partecipato solo alle edizioni italiane dell’Eurovision. Si trattava di Mario Del Monaco (Napoli 1965); Arturo Brachetti (Roma 1991); Diodato, Dardust, Il Volo, i Måneskin – da campioni in carica – e Gigliola Cinquetti (Torino 2022).

Le parole di Mahmood

Soddisfazione per questo invito a partecipare alla finale dell’Eurovision Song Contest è espressa da Mahmood che dichiara:

“Sono molto felice di tornare a Eurovision. Ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato come ospite ed è un grande onore per me. Non vedo l’ora di salire su quel prestigioso palco davanti a una platea unica al mondo”.

Quando va in onda l’Eurovision

Manca meno di un mese all’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest che sarà trasmessa sulla Rai. Le due semifinali sono in programma per martedì 9 e giovedì 11 maggio alle ore 21 su Rai 2 mentre la finale andrà in onda su Rai 1 sabato 13 maggio a partire dalle 20.40. A condurre ci saranno Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

Sarò possibile seguire l’Eurovision anche in radio, su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del Digitale terrestre.