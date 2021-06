Giancarlo Magalli, storico conduttore de “I Fatti Vostri” lascia il programma di intrattenimento e informazione del mezzogiorno di Rai2? “A settembre bussate, qualcuno vi aprirà”, così ha dichiarato. Cosa significa, che lascia I Fatti Vostri? Vediamo di capire meglio

Giancarlo Magalli lascia “I Fatti Vostri?” Le parole sibilline del conduttore

Giancarlo Magalli, congedandosi dal pubblico di Rai 2 saluta in modo sibillino: “A settembre bussate, qualcuno vi aprirà”, rinnovando l’appuntamento per la prossima stagione che riparte da settembre 2021.

Rai2 non ha fatto chiarezza sulle parole di Magalli, per cui non sappiamo se a settembre rivedremo al timone il conduttore dal viso sorridente oppure qualche altro conduttore.

Durante l’ultima puntata de I Fatti Vostri Magalli ha salutato il pubblico in modo sibillino facendo quasi sospettare che la prossima stagione non lo vedrà al timone del programma di Rai2. Infatti, prima di dare l’appuntamento a settembre si è lasciato sfuggire: “A settembre bussate, qualcuno vi aprirà”.

Giancarlo Magalli saluta il pubblico de “I Fatti Vostri” e velatamente dà l’idea che non torni a condurlo

“Grazie a voi, pubblico de I Fatti Vostri, per l’anno più difficile della nostra vita. Vi abbiamo tenuto compagnia, ci avete tenuto compagnia. A settembre bussate, qualcuno vi aprirà”, ha detto Magalli prima di congedarsi, “In questa piazza a settembre qualcuno a darvi il ben trovato ci sarà”.

Ecco, l’uso di “Qualcuno” piuttosto che “Vi aprirò a settembre”, lascia più di un sospetto: sarà Magalli o sarà un altro conduttore a salutare il pubblico di Rai2 nella nuova edizione del programma che riparte da settembre 2021?

Non ci sono ancora certezze in merito alla conduzione: l’unica certezza è che il programma lo rivedremo a settembre nei palinsesti della seconda rete del servizio pubblico.

Samanta Togni lascia I Fatti Vostri: non ci sarà nella prossima stagione

L’unica certezza, oltre al fatto di rivedere in video il programma di Michele Guardì è anche la non partecipazione al programma di Samanta Togni che ha affiancato Magalli nel corso dell’ultima stagione. Il conduttore ha speso belle parole per la donna, infatti dice: “Ci lascia, ed è un grandissimo dolore per me perché ho lavorato benissimo con lei”. Molte diverse dalle parole usate, con annesso polemica negli anni in cui è uscita di scena Adriana Volpe. Tra i due non è mai corso buon sangue e negli anni sui social se ne sono dette di tutti i colori. La questione è addirittura arrivata in tribunale.

A succedersi al fianco di Magalli dopo la Volpe sono state:

Laura Forgia,

Roberta Morise

Samanta Togni a partire da quest’anno.

I Fatti Vostri: chi prenderebbe il posto di Magalli alla conduzione?

Usiamo sempre il condizionale, perché non ci sono notizie certe in merito alla conduzione del programma di Rai 2 I Fatti Vostri, ma c’è un insistente chiacchiericcio che vorrebbe alla conduzione, al posto di Magalli, Salvo Sottile. Sarà veramente così? Ma Rai2 non ha ancora sciolto la riserva.

A voi chi piacerebbe? Magalli o Sottile?