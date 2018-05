Madre Mia, Al Bano racconta la storia della madre su Rete 4

Arriva su Rete 4 la docu-fiction Madre Mia a cui ha lavorato lo stesso Al Bano e che racconta la storia di mamma Jolanda: ecco quando andrà in onda

Finalmente è stata annunciata la data di messa di Madre Mia, la docu-fiction di VideoNews a cui ha collaborato in prima persona lo stesso Al Bano. Si tratta di un imperdibile appuntamento suddiviso in due prime serate, in cui il cantante di Cellino San Marco racconta l’origine del suo mondo.

Madre Mia di Al Bano: quando va in onda

Domenica 10 e 17 giugno 2018 in prima serata su Rete 4 andrà in onda Madre Mia, il programma VideoNews curato da Emiliano Ereddia e Marzia Rurali e con la complicità di Al Bano Carrisi. Si tratta di una docu-fiction, condotto dal giornalista Luigi Galluzzo, in cui verrà raccontata la storia di una famiglia.

Il centro di tutto è Jolanda, la madre di Al Bano definita “l’origine del mio mondo”. Con queste parole il cantante di Cellino San Marco racconta il suo amore totale per la madre di 95 anni.

Madre Mia parte dalle origini. Da anni difficili e complessi come quelli della Seconda Guerra Mondiale fino a Cellino San Marco, paese natale del cantante. Una vita di campagna che troppe volte cozzava con i sogni di un giovane AlBano. Proprio per questo motivo, armato di un grande sogno, cantare, Al Bano lascia la sua Puglia per cercare la sua strada a Milano.

Madre Mia: l’importanza delle origini e della famiglia

Nella capitale lombarda troverà non solo la sua strada, ma anche il successo. Al Bano è una delle stelle della musica italiana nel mondo. Con la sua voce e le sue canzoni ha venduto milioni di dischi nel mondo facendo sognare il pubblico italiano e non solo. La sua musica, infatti, è arrivata ovunque: dalla Russia all’America fino alla Cina.

Un successo mondiale che non gli ha fatto montare la testa, anzi Al Bano è rimasto sempre legato alla sua terra d’origine e alla famiglia. Madre Mia è un lungo viaggio alla scoperta degli affetti sinceri, quelli veri, che ti aiutano a superare tutte le difficoltà della vita. Durante le prime due serate non mancheranno ospiti speciali pronti a raccontare la storia dei Carrisi tra cui mamma Jolanda considerata il cardine della famiglia.

Madre Mia è diretto da Andrea D’Asaro e prodotto da Martina Vasile.

L’appuntamento con Madre Mia è il 10 e 17 giugno 2018 in prima serata su Rete 4

