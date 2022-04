Poco meno di due settimane e riapre lo show comico Made in Sud. Le prove, le selezioni del nuovo gruppo di comici e del corpo di ballo sono già state effettuate. La nona edizione non vede più la partecipazione di Stefano De Martino e Fatima Trotta, ma saranno sempre due napoletani doc a condurre. Scopriamo insieme tutte le novità, i nuovi conduttori, il cast dei comici e i possibili ospiti del programma.

Made in Sud 2022: conduttori e quando in TV su Rai 2

Made in Sud torna su Rai 2 a partire dalle 18 aprile in prima serata alle ore 21.25. Alla conduzione il pubblico troverà Clementino e Lorella Boccia. Entrambi già volti del piccolo schermo e con le doti giuste per poter difendere l’essenza del programma. Per quanto riguarda il cast dei comici tutto tace. Negli scorsi mesi si sono svolti nuovi provini ma possiamo dire che i nomi storici dello show come Paolo Caiazzo, Gli Arteteca, Maria Bolignano e Ciro Giustiniani dovrebbero essere riconfermati.

Clementino ha dato prova delle sue qualità di showman soprattutto nell’ultima edizione di The Voice Senior e inoltre, è coinvolto nella realizzazione di un programma con Massimo Ranieri. Al momento è tutto ancora top secret.

Lorella Boccia, invece, oltre che ballerina e coreografa ha già condotto un programma tutto suo Venus Club su Italia 1. Ricordiamo poi, le esperienze di co-conduzione del daytime di Amici di Maria De Filippi e Colorado. Made in Sud sarà il suo primo programma da neo mamma e sicuramente, non potrà rinunciare a dei momenti danzanti.

Questa nuova coppia di conduttori, quindi, dovrà accompagnare il pubblico desideroso di spensieratezza per otto appuntamenti. Si inizia il 18 aprile e si termina il 6 giugno. Voci di corridoio volevano al fianco di Clementino e Lorella Boccia anche Rocco Hunt eppure l’idea di averlo per formare un trio, così come era stato con Gigi e Ross e Fatima Trotta, nei primi anni di Made in Sud non è stata realizzabile. Infatti, il rapper salernitano sarà in tour nei palazzetti di tutt’Italia a partire dal 10 Maggio. Non si esclude, però, una sua ospitata all’interno di una delle puntate.

Made in Sud: sfida a distanza con Nero a Metà 3 e l’Isola dei Famosi

Made in Sud avrà una nuova scenografia e andrà in onda dal Centro di Produzione Rai di Napoli. La comicità meridionale sostituirà quella di Stasera tutto è possibile ma avrà dei competitor molto forti con cui scontrarsi in termini di ascolti.

Infatti, se su Rai 1 c’è il ritorno della fiction Nero a metà 3 con Claudio Amendola dalla parte Mediaset c’è lo sviluppo delle fasi calde dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. A rivelare cosa piace di più al pubblico saranno, come sempre, i dati di ascolto del giorno dopo.