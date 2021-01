Made In Italy, la nuova fiction Mediaset che racconta la nascita della Moda nella Milano degli anni ’70 è pronta a partire su Canale 5. I protagonisti della serie tv sono tutti nomi noti del panorama cinematografico e della televisione e siamo certi che regaleranno al pubblico quell’adrenalina tipica degli anni ’70 nell’ambiente della moda.

Made in Italy, nuova fiction Mediaset: quando in tv

Made in Italy andrà in onda in prima serata mercoledì 13 gennaio 2021 in prima serata su canale 5. Un cast eccezionale al servizio di un prodotto eccellente che appassionerà il pubblico.

Il Cast di Made In Italy

Made in Italy è il titolo della serie tv in onda su Canale 5, per quattro prime serate a partire dal 13 gennaio. Ma chi sono gli attori che vi prendono parte?

Greta Ferro che presterà il volto a Irene Mastrangelo , giornalista di moda

che presterà il volto a , giornalista di moda Margherita Buy nei panni di Rita Pasini , altra giornalista di moda

nei panni di , altra giornalista di moda Marco Bocci nei panni del fotografo John Sassi,

nei panni Raul Bova nei panni di Giorgio Armani

nei panni di Stefania Rocca è Krizia ,

è , Claudia Pandolfi è Rosita Missoni ,

è , Enrico Lo Verso è Ottavio Missoni ,

è , Nicoletta Romanoff è Raffaella Curiel.

Ed ancora,

Andrea Bosca che interpreta l’imprenditore tessile Davide Frangi,

che interpreta l’imprenditore tessile Ninni Bruschetta nel ruolo del papà di Irene

nel ruolo del papà di Irene Anna Ferruzzo in quella della madre.

E anche: Valentina Carnelutti, Sergio Albelli, Giuseppe Cederna, Fiammetta Cicogna e Maurizio Lastrico. Ancora, a completare il cast ci sono: Gaetano Bruno (Walter Albini), Achille Marciano (Gianni Versace), Caterina Carpio (Miuccia Prada), Stefano Fregni (Elio Fiorucci), Silvio Cavallo (Gianfranco Ferré), Paolo Bufalino (Sergio Galeotti), Bebo Storti (Beppe Modenese), Wayne Maser (Richard Avedon), Eva Riccobono (Antonia La Tour), Saul Nanni (il fotomodello Flavio).

Made in Italy, racconterà i primi fermenti della moda a Milano nei primi anni ’70. La fiction vede una co-produzione tra la Taodue, società di produzione di molte fiction di successo e The Family per Mediaset.

La trama di Made in Italy

Milano, 1974. Irene, figlia di un operaio metalmeccanico che vorrebbe che la figlia concludesse gli studi, è totalmente in disaccordo con lui, tanto che decide di fare altro. Ottiene un posto come assistente redattrice nella prestigiosa rivista di moda “Appeal”, venendo a contatto con un mondo a lei sconosciuto. Un mondo stravagante e disinibito, dove incontra Monica, altra assistente, e viene “adottata” dalla pur severa Rita (Margherita Buy), la caporedattrice senior, anticonformista e sempre in polemica con Nava, il vicedirettore, attento solo all’aspetto economico.

Il racconto della fiction sarà incentrato sulla figura di Irene, interpretata da Greta Ferro, che inizia a muovere i primi passi nella moda milanese di quegli anni lavorando per un magazine. Figlia di immigrati del sud cercherà il suo angolo al sole lavorando per mantenersi gli studi. Questo lavoro le aprirà le porte della conoscenza con stilisti che proprio negli anni ’70 saranno i protagonisti di quella moda che poi detterà legge in tutto il mondo con il pret-a-porter. Nella fiction si utilizzeranno gli abiti originali dell’epoca: alcune grandi firme del settore hanno messo a disposizione i capi e gli accessori di quegli anni per rendere il tutto molto reale e suggestivo.

Gli stilisti raccontati in Made in Italy

Tra questi, Albini, Curiel, Fiorucci, Versace, Armani, Krizia, Missoni, Valentino grandissime firme della nostra moda che hanno dato lustro all’Italia in tutto il mondo. Milano in quegli anni, era città di grande cultura: dovunque si andasse tra il quartiere di Brera e il centro storico si incrociavano persone come il registra teatrale Giorgio Strehler, il poeta Eugenio Montale e il giornalista Indro Montanelli.

E con questo spirito di fermento e di eccitazione che nasce la moda a Milano che poi sarà riconosciuta in tutto il mondo. Gli stilisti hanno fatto grandi sacrifici ma poi la soddisfazione di vedere le proprie firme in tutto il mondo è stato un grande riconoscimento. Parlando di stili, ad esempio, nella serie Walter Albini ( l’attore Gaetano Bruno) è presentato come il capo-stipite tra gli stilisti. Apre spacchi nelle gonne, toglie colletti rigidi, aggiunge bijoux. Albini, era una fucina di idee e aveva un cuore unico.

Ma anche Armani era geniale: inventò la giacca destruttu-rata nel 1975, con la sua prima sfilata (a lui è dedicata un’intera puntata, ndr). Cosi come anche Ferrè, Krizia, Missoni, Raffaella Curiel e moltissimi altri nomi che hanno contribuito a rendere grande l’Italia nel mondo. Nella serie c’è anche Elio Fiorucci, che a New York inaugura il suo nego-zio in cui vende jeans aderenti e magliette con gli angioletti.

Made In italy: la regia, le location e il promo

La regia della fiction è stata affidata a Luca Lucini – Tre metri sopra il cielo, Oggi sposi, Nemiche per la pelle – e del regista pubblicitario Ago Panini. Le riprese si sono svolte oltre che nella città di Milano, anche a New York e in Marocco.