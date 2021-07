Con una sequenza di stories su Instagram la cantante Madame lancia un messaggio rivolto alle donne elogiando gli uomini. Un messaggio che non è affatto passato inosservato e che ha scatenano l’ira delle femministe da tastiera che sui social hanno attaccato la cantante. Ma vediamo cosa ha scritto Madame.

Madame: il messaggio in cui elogia gli uomini

Con testo bianco su sfondo nero la cantante scrive: “Farò un elogio agli uomini per ringraziarli della loro bellezza, della loro fragilità, della loro forza, del loro amore. Ovviamente ce l’ho già, “farò” inteso come in futuro sarà di tutti”. – Con questa frase la cantante inizia la sua serie di stories. Un messaggio di elogio rivolto all’universo maschile.

La cantante continua scrivendo: “Purtroppo involontariamente possiamo maturare una sorta di timore per gli uomini, il terrore a volte dei loro occhi, dei loro pensieri, ma far di tutta l’erba un fascio è sempre stato lo sport dei superficiali”.

Nel messaggio Madame parla del fatto che sempre più spesso si fa di tutta l’erba un fascio, un errore che viene descritto come se fosse uno sport comune. La cantante conclude il testo con le seguenti parole: “Gli uomini sono bellissimi! Viva gli uomini, viva i loro corpi, viva le loro anime. A presto”.

L’ira degli utenti su Twitter contro Madame

Con questo post la cantante vicentina è schizzata in cima nelle tendenze di Twitter. Il post di Madame ha scatenato l’ira delle femministe e una valanga di commenti su Twitter. Alcune utenti indignate che non ammettono deroghe alla guerra dei sessi hanno scritto: “Cara madame, non si tratta di un timore involontario, ma del fatto che devo aver paura di uscire di casa perché potrei essere stuprata. Nessuno vuole il tuo elogio, quindi puoi anche buttarlo nel cesso, scrive una utente.

C’è chi scrive: “Madame il terrore è involontario o è dovuto da anni di oppressione sistematica che continua ogni giorno e che mette in pericolo le donne in ogni parte della loro vita?”.

“Dopo l’elogio agli uomini, Madame escici anche una descrizione sulla difficoltà di essere ricchi e di quanto subiscano una discriminazione al contrario” – scrive un’altra utente.

Pochi in difesa di Madame sul post dedicato agli uomini

A difesa di Madame sono scesi in pochi, una su tutte è stata Gaia: “Elogiare gli uomini (per il minimo sindacale) non è mica la regola da che mondo è mondo, e non è mica per quello che noi mesdames dobbiamo correre a doppia velocità oggi. Avevamo proprio bisogno di questo atto di coraggio di Madame: bravissima, ardita, controcorrente. Applausi”.