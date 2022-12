Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2023, è intervenuto oggi in diretta su RTL 102.5 per parlare del prossimo festival della canzone italiana. Durante l’intervista, Amadeus ha parlato dei cantanti che prenderanno parte alla kermesse dal 7 al’11 febbraio 2023, in particolare l’attenzione si è soffermata sul caso che vede coinvolta la cantante Madame. Ecco di seguito le dichiarazioni di Amadeus.

Sanremo 2023, Amadeus parla del Festival e interviene sul caso Madame

Nell’intervista Amadeus spiega cos’è per lui il festival: «Sanremo 2023 è come La Notte Bianca di festa. Si può andare a letto un po’ più tardi, in particolare giovedì, venerdì e sabato. Ci saranno due mondi esterni la nave (apre e chiude Salmo) e piazza Colombo, dove ci saranno mini-concerti di altri artisti». Il conduttore poi aggiunge: «Ci sono degli anniversari importanti che sveleremo strada facendo. Festeggeremo dei cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana e alcuni verranno proprio ospiti da noi».

Delle canzoni e dei loro autori Amadeus anticipa: «Non dico ora tutti gli autori dei brani che ci saranno a Sanremo perché ci sarà un ascolto per la stampa e metà gennaio. Ne abbiamo già svelati alcuni come Damiano dei Maneskin per Mara Sattei o Zanotti dei Pinguini per Gassmann. Con un cantante in gara è successo che mi ha presentato tre brani. Li trovavo validi, ma non mi era scattato quel qualcosa in più. Cosi ho chiesto se avesse un’altra canzone e aveva un provino. Quel provino è entrato nella lista dei Big».

Caso Madame e vaccini: parla Amadeus

Su Madame e il caso dei vaccini, Amadeus interviene dicendo: «Penso che finché uno non viene dichiarato colpevole è innocente, quindi aspettiamo di vedere cosa succede da qui al Festival. Ad oggi Madame è in gara e mi auguro tutto vada per il meglio».

Il caso Madame parte da un’inchiesta riguardante delle finte vaccinazioni Covid aperta a febbraio dalla Procura di Vicenza, che ha portato all’arresto di tre persone, tra cui la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, 57 anni, e vede coinvolte vip come la cantante Madame e la tennista Camila Giorgi.

Le due sono indagate per falso ideologico. A metterle nei guai le confessioni della dottoressa, che sotto interrogatorio ha ammesso di aver certificato false vaccinazioni che consentivano l’ottenimento del green pass. A lei si sono rivolte centinaia di persone, anche da fuori Regione. Il medico di base, specializzata in medicina estetica e ozonoterapia, si è giustificata dicendo di “aver agito in questo modo, per prevenire danni maggiori” e così “tutelare la salute” dei pazienti “con patologie e allergie” per cui il vaccino poteva essere controindicato.

La precisazione di Amadeus sulla partecipazione di Madame al Festival di Sanremo 2023, avviene in seguito anche al clamore mediatico che la vicenda ha avuto in questi giorni, e sulle possibili ripercussioni sulla sua partecipazione alla kermesse canora. Non essendo sotto contratto con la Rai, la tv pubblica non può applicare il codice etico.

Sanremo 2023, Amadeus su Chiara Ferragni e Francesca Fagnani

Amadeus parla anche delle due co-conduttrici già confermate: Chiara Ferragni e Francesca Fagnani: «Dal mio primo anno la Ferragni è stata il primo nome a cui ho pensato. Lei non conosceva il Festival e carinamente aveva declinato. Quest’anno, invece, mi ha detto sì con entusiasmo. Affronterà con molta serietà e divertimento il palco. Francesca Fagnani è la giornalista più amata, in questo momento, anche dai giovani perché è diretta, provocatoria. Lei va dritta. La trovo molto intelligente e simpatica. Chissà magari dopo Sanremo andrò io a Belve!».

Amadeus su Gianluca Grignani, Giorgia e Levante

Parlando dei cantanti in gara, il direttore artistico e conduttore Amadeus dichiara: «Gianluca Grignani avrà una canzone importante dove esprimerà il suo amore per il papà, che è in vita. Lui racconta la loro storia fatta di grande amore, ma anche di lontananze e distacco per tanto tempo» –poi aggiunge – «Ci sono cantanti che migliorano il pezzo che interpretano. Lo sanno fare in pochissimi e, una di questi, è Giorgia. Porta a Sanremo un gran bel pezzo che diventerà ancora più bello». Su Levante Amadeus dice: «Secondo me la canzone di Levante è un tormentone femminile. Il pubblico femminile alzerà il volume della radio appena l’ascolteranno e faranno propria la canzone».

Marco Mengoni, Mr. Rain, Paola e Chiara

Parlando di Marco Mengoni, il direttore artistico di Sanremo 2023 dichiara: «Mengoni ha capito da ragazzo intelligente che è più bello partecipare. L’ultimo ospite lo scorso anno è stato Cremonini, quando ha finito mi ha detto il giorno dopo ‘io sono dispiaciuto di andar via e mi è venuta voglia di andare in gara».

Poi Amadeus parla di Mr. Rain e del ritorno di Paola e Chiara: «Mr. Rain lo seguo da tempo, è cresciuto molto e scrive bene. Ha una bella scrittura. Con la maturità raggiunta presenta una ballatona romantica, toccante con un testo particolare, Mi piace anche umanamente per la sua gentilezza». Sul ritorno di Paola e Chiara dice: «Preparatevi a ballare con Paola e Chiara con Furore, accadrà anche all’Ariston. Dopo aver ascoltato 10 secondi della loro canzone ho alzato il volume. Ma si ballerà pure con altri artisti».

Sanremo 2023: Amadeus su Rosa Chemical e Ultimo

«Rosa Chemical ci farà ballare molto con Made In Italy. È una canzone che ci rappresenta: tutto ciò che è Made In Italy è bello. Da lui ci possiamo aspettare di tutto. Sanremo deve rappresentare la libertà totale» – mentre su Ultimo aggiunge – «Ultimo rappresenta appieno l’idea del super ospite in gara. Scende in campo e sta affrontando questo Festival con la stessa emozione di quando ha incominciato. La gara è relativa, è il poter presentare a 10 milioni di persone la canzone» – ha concluso il direttore Artistico di Sanremo 2023.

Video dichiarazioni Amadeus su Madame