Maria De Filippi si racconta a “Vanity Fair” sottolineando come la sua conduzione di tutti programmi è vera e non c’è nulla di programmato o “confezionato” Quindi anche le arrabbiature in diretta, sono reali e non costruite.

Maria De Filippi e i suoi “sclero” in diretta Tv: “Sono vera, nel bene e nel male”

La conduttrice Di C’è Posta per te, Uomini e Donne e prossimamente di Amici Speciali si è raccontata in una lunga intervista a “Vanity Fair” svelando che quando si arrabbia in diretta è vera e reale. Con le persone con cui ha una certa confidenza succede e non si nasconde. A questo proposito dice:

“Sono sempre vera, con o senza telecamere. Quando discuto con una persona con cui ho una confidenza particolare su qualcosa che non ritengo giusto, la discussione non è calmierata dalla presenza del pubblico o dalla telecamera”.

Ebbene per chi ha pensato che le liti in diretta fossero create ad arte per alzare gli ascolti (sicuramente la De Filippi non ne ha bisogno) dovrà ricredersi prontamente. La De Fillippi è sincera e diretta e se non è d’accordo con un determinato comportamento, soprattutto con chi conosce e ha una certa confidenza, lo sottolinea.

Le arrabbiature della De Filippi in diretta tv: ecco con chi ha “litigato”

E’ successo ad Amici Celebrities con Fillippo Bisciglia e ad Amci19 con la storica professoressa di ballo, Alessandra Celentano e sempre nel talent, con uno degli allievi, il ballerino di danze latino americane, Valentin. Sicuramente siamo abituati a vedere Queen Mary, con toni pacati e una conduzione misurata, ma a volte il temperamento ha la meglio sul “buon senso”.

Maria de Filippi sulla Celentano: la prossima stagione non ci sarà?

Intanto chiariamo subito che i rumors che volevano la sostituzione di Alessandra Celentano nel suo ruolo di insegnante nel talent è infondato, la stessa De Filippi ha chiarito questo punto:

“Sul web dicono che la Celentano verrà cacciata! Ma non è vero. Tutti quelli che sono andati via dal programma non sono mai stati cacciati. Alessandra ci sarà ad Amici Speciali, mentre Veronica no, ma solo perché sta lavorando ed è impegnata”.

“Amici Speciali”, per aiutare la Protezione Civile e dare una mano all’Italia

La De Filippi ha anche spiegato la situazione che stiamo vivendo e il suo modo di reinventarsi per poter andare avanti nonostante le evidenti difficoltà. Tutti i suoi programmi sono stati rivisitati e adattati alle esigenze del momento. Da Uomini e Donne, che lunedì 4 maggio torna nella sua versione classica, con le norme previste dal dpcm del 26 aprile, a Temptation Island fino ad Amici Speciali:

“Amici Speciali un’occasione per aiutare le Protezione Civile: i ragazzi, i ballerini e i cantanti, si esibiscono per questo – ha spiegato la De Filippi – Sono stati carini perché non hanno mai vissuto il problema della gara, Non ci sarà il pubblico e ci saranno le distanze da rispettare. Naturalmente ci sarà una gara e un vincitore, ma con uno spirito diverso“.