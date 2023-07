Un grave lutto ha colpito Robert De Niro e la sua famiglia: è morto il nipote 19enne Leandro De Niro Rodriguez. Il giovane voleva intraprendere anche lui la carriera di attore seguendo le orme del nonno. A dare il triste annuncio del suo decesso è stata la mamma Drena, attraverso un post sul suo profilo instagram. Vediamo insieme cosa ha scritto e conosciamo meglio chi era Leandro De Niro Rodriguez.

Lutto per Robert De Niro, muore il nipote 19enne Leandro

Leandro De Niro Rodriguez era il nipote di Robert De Niro. Sua mamma, Drena, era stata infatti adottata dall’attore quando aveva 9 anni e stava con Diahnne Abbott. Nel 2004 era nato poi Leo dalla relazione con l’artista Carlos Mare. Oggi è stata proprio Drena con un post su instagram ad annunciare la morte del figlio con poche e toccanti parole.

“Il mio bellissimo dolce angelo. Ti ho amato oltre le parole o la descrizione dal momento in cui ti ho sentito nel mio ventre. Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò che è sempre stato puro e reale nella mia vita. Vorrei essere con te in questo momento. Vorrei essere con te. Non so come vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e diffondere l’amore e la luce che mi hai fatto sentire tanto diventando tua madre. Eri così profondamente amato e apprezzato e vorrei che solo l’amore potesse salvarti. Mi dispiace tanto piccolo mio, mi dispiace tanto Carlos Mare. Riposa in pace e nel paradiso eterno mio caro ragazzo“.

Al momento non si conosce la causa del decesso. Robert De Niro, che recentemente era diventato padre per la settima volta all’età di 80 anni, non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale.

La passione di Leandro per il cinema

Leandro aveva intrapreso la carriera di attore seguendo le orme del nonno e della mamma. Nel 2018 insieme a Drena aveva recitato nel film ‘A star is Born’ con il ruolo del figlio di George ‘Noodles’ Stone di Dave Chapelle. Aveva anche ricevuto piccole parti nel film ‘The Collection’ del 2005 e in ‘Cabaret Maxime’ del 2018.