Tutto pronto per la terza stagione di Lupin 3, la serie cult in arrivo sulla piattaforma di Netflix con protagonista l’attore Omar Sy. Ecco la trama, le anticipazioni e il cast della terza parte della serie creata da George Kay in collaborazione con François Uzan,

Lupin 3 stagione, data d’uscita su Netflix

La terza nuova stagione di Lupin arriva su Netflix da giovedì 5 ottobre 2023. C’è grande attesa per i nuovi episodi della serie cult con protagonista Assan Diop interpretato dal bravissimo attore Omar Sy. Una serie che si preannuncia ricca di colpi di scena ed emozioni, visto che il protagonista dovrà riprendere in mano la propria vita dopo aver vendicato il padre. La serie, creata da George Kay in collaborazione con François Uzan, è diretta da Ludovic Bernard, Podz (Daniel Grou) e Xavier Gens e prodotta da Gaumont.

Il personaggio di Lupin è il ladro gentiluomo più ricercato della Francia. Ad interpretarlo non poteva che essere uno Omar Sy, uno degli attori francesi più amati e conosciuti a livello mondiale. Nella seconda stagione il protaognista ha dovuto vedersela con il rapimento del figlio Raoul. Il bambino è stato rapito da uno scagnozzo di Pellegrini costringendo il protagonista a collaborare con la polizia pur di ritrovare suo figlio. A salvare il bambino determinante è stato l’aiuto di Youssef Guedira che ha permesso di ritrovare Raoul in un’auto in fiamme. Nella terza stagione Claire, la mamma di Raoul, scopre la vera identità di Lupin e di conseguenza la seconda vita di Assane. La donna decide di tradirlo con la polizia pronta a tutto pur di riavere il piccolo Raoul, ma alla fine deciderà di salvarlo dalla polizia.

Lupin 3 stagione, anticipazioni e cast

Nei nuovi episodi della terza stagione di Lupin 3, Assane si ritrova a vivere in clandestinità dopo aver vendicato la morte del padre accusato di un crimine che non aveva commesso. La nuova vita di Assane lo vede lontano dalla sua famiglia: dalla moglie Claire e dal figlio Raoul. Nonostante il grande dolore però torna a Parigi per una decisione importante: abbandonare la Francia e cominciare una nuova vita altrove. Cosa deciderà di fare? Un ritorno inatteso spariglierà nuovamente le carte in gioco!

Nel cast della terza stagione ri-confermatissimo nel ruolo del protagonista ritroviamo Omar Sy. Al suo fianco anche: Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella. L’apputnamento con Lupin 3 è dal 5 ottobre 2023 sulla piattaforma di Netflix.