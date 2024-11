Lunetta Savino è ‘Libera’: cast, trama e quando in tv

Lunetta Savino è la protagonista di ‘Libera’. Per l’attrice, che ha compiuto da poco 67 anni, arriva il suo primo ruolo da protagonista assoluta in una fiction. Vediamo insieme di cosa parla Libera, il cast e quando andrà in onda.

Libera con Lunetta Savino e Matteo Martani: quando in tv

Dopo aver recitato in molte serie tv (tra cui Le Indagini di Lolita Lobosco e Studio Battaglia), Lunetta Savino è la protagonista di Libera. La nuova fiction andrà in onda martedì 19 novembre 2024 in prima serata su Rai 1 alle ore 21.35.

Ma di cosa parla Libera? Lunetta Savino interpreta Libera Orlando, una giudice integerrima che deve scegliere tra il rispetto della Legge e il desiderio di vendetta. La donna, originaria di Palermo, si è trasferita 30 anni fa a Trieste. Nonostante una brillante carriera, non si dà pace dopo aver perso 15 anni fa la figlia Bianca.

Pur di scoprire la verità e incastrare l’uomo che ritiene responsabile della morte della giovane, arriva a collaborare con un pregiudicato Pietro (interpretato dall’attore Matteo Martani). I due, diversi sia nell’età e nei modi di essere, formano una coppia investigativa sui generis. Libera manderà avanti una doppia vita: da un lato giudice ligio alla legge e dall’altra andrà contro le regole per arrivare alla verità.

Punto di riferimento di Libera è però Clara, la nipote quattordicenne, ed è per lei che vuole smascherare l’assassino di Bianca ma dietro quella morte ci sono dei misteri da scoprire.

Numero puntate e cast

Libera è una produzione 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction ed è stata diretta da Gianluca Mazzella. In totale saranno 4 le puntate della fiction che è ambientata nella città di Trieste. Nel cast ci sono Lunetta Savino (che intepreta Libera Orlando), Matteo Martani (Pietro Zarlon), Claudio Bigagli (Davide Moresco), Giole Dix, Monica Dugo, Daysi Pieropan (Clara) e Roberto Citran.