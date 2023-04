L’arrivo dell’estate richiede canzoni up-tempo, facilmente canticchiabili e gioiose. Ecco, allora servito un duetto tra due giovanissimi cantautori ma già affermati. L’ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi, Luigi Strangis affianca Matteo Romano, affermatosi prima su Tik Tok e poi arrivato sul palco di Sanremo 2022. Scopriamo di più sulla loro nuova canzone in uscita nei primi giorni di Maggio.

Luigi Strangis e Matteo Romano lanciano “Tulipani Blu”

Luigi Strangis e Matteo Romano uniscono le loro voci in un duetto fresco e incalzante che racconta il rincorrersi di un amore. C’è chi resta confuso e in attesa ma nel frattempo non riesce a fare a meno dell’altra persona. Esce il 5 Maggio, Tulipani Blu e vede per la prima volta il vincitore di Amici21 in duetto con un altro giovane artista.

Tulipani Blu segna il ritorno di Matteo Romano dopo più di cinque mesi mentre per i fan di Luigi Strangis l’attesa di nuova musica è stata relativamente breve perchè il duetto arriva ad un mese dall’uscita del suo singolo Adamo ed Eva.

Si prospetta per i due cantautori un’estate piena di impegni e forse, non è improbabile pensare a delle esibizioni congiunte. Il 5 Maggio, Tulipani Blu esce su tutte le piattaforme digitali poi attraverso il loro account Instagram si scoprirà dove poterli vederli live.

Luigi Strangis e Matteo Romano: le reazioni entusiaste dei fan sui social

L’annuncio del primo duetto di Luigi Strangis con Matteo Romano ha suscitato la felicità e l’entusiasmo dei fan sui social. Nonostante entrambi gli artisti avessero lanciato degli indizi, l’ufficialità della release di Tulipani Blu è arrivata oggi e c’è su Twitter un plebiscito mentre su Tik Tok sono nati i primi balletti sulle note della canzone.

Di seguito, alcuni dei tweet:

“Il duo di cui avevamo bisogno”

“Approvatissimi, due cuccioli”

“Hanno chiaramente deciso di dedicarmi una canzone perchè i Tulipani Blu sono i miei fiori preferiti”