Ludovica Nasti, interprete de L’amica geniale, nel ruolo della piccola Lila Cerullo, dal 5 giugno inizierà le riprese di un film che narra la storia drammatica di una bambina, rinchiusa nei campi di prigionia Bergen-Belsen: Anna Frank.

Ludovica Nasti sarà Anna Frank

La Nasti, una delle giovani promesse della tv italiana (SuperGuidaTv l’ha intervistata in esclusiva) ha davanti a se un futuro radioso. Diventata famosa per la serie “L’amica geniale” farà presto parte di una soap storica di Rai 3, Un posto al Sole, dove interpreterà una ragazzina ribelle e dalla forte personalità.

Ludovica, nonostante abbia 13 anni, ha preso molto a cuore la sua carriera di attrice, tanto che si stanno concretizzando una serie di ruoli, che la vedranno partecipare a molti progetti.

Anche la Ragazzina ne ha dato annuncio sui social, dove ha specificato che sarà Mia Parisi, in Un Posto al Sole, e presto anche Anna Frank, sul set dal 5 giugno 2019 ne “Il nostro nome è Anna” liberamente tratto dai pensieri di Anna Frank, prodotto da Studio Emme, di Sergio e Sara Martinelli di Helix Pictures.

Dall’Amica geniale a Un posto al sole

Mia è una ragazza con una forte personalità e un po’ monella”, ha spiegato la Nasti a Tv Sorrisi e Canzoni. Insomma, da amica geniale, a “sorella geniale”. Il suo personaggio sarà infatti molto diverso dalla sorella, molto timida e introversa.

Il debutto di Mia/Ludovica in tv ad un posto al sole) sarà il 6 giugno 2019. La Nasti fa sapere che non ha mai visto una puntata della soap storica di Rai 3, ma che da quando ha saputo che avrebbe fatto parte del cast ha detto:

“Però da quando ho saputo che sarei entrata nel cast ho cominciato a guardarlo e mi piace. La cosa divertente è che lo vedono tutti, la mia famiglia al completo e le mamme dei miei amici, e quando le mie insegnanti hanno saputo di questo lavoro sono impazzite di gioia perché non perdono una puntata da anni”.

Ludovica Nasti sarà Anna Frank in “Il Nostro Nome è Anna”

Ma come abbiamo già anticipato, Mia Parisi, non sarà l’unico impegno per la Nasti che sarà anche Anna Frank nel film “Il Nostro Nome è Anna”. Ma non è il solo impegno che l’ha vista protagonista, infatti ha partecipato al film “Rosa Pietra e Stella” ed il corto “Fame”.

La bravissima Ludovica pare aver scelto al sua strada e nonostante la giovanissima età ha le idee ben chiare su quello che vuole fare da grande. Una grande opportunità per lei per crescere e per imparare un mestiere difficile che di certo non si improvvisa ma di cui la passione viene fuori sin da subito.

E la Nasti, ha proprio quel fuoco e quel carisma tipici degli attori che sono necessari per fare breccia sul pubblico. Come dimenticare il suo sguardo magnetico e impenetrabile ne L’amica Geniale? Lei e l’altra attrice bambina, Elisa del Genio (Elena Gerace) sono state in grado in solo due puntate di calamitare l’attenzione del pubblico con un gioco di sguardi degni dei più grandi attori.

Chi è Anna Frank? La Sua Storia

Annelies Marie Frank, detta Anne chiamata Anna Frank in italiano, nacque a Francoforte sul Meno, 12 giugno 1929 e morì a Bergen-Belsen, nel febbraio o marzo 1945.

E’ stata una deportata e scrittrice ebrea tedesca, divenuta un simbolo della Shoah per il suo diario, scritto nel periodo in cui lei e la sua famiglia si nascondevano dai nazisti, e per la sua tragica morte nel campo di concentramento di Bergen-Belsen.

Visse parte della sua vita ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, dove la famiglia si era rifugiata dopo l’ascesa al potere dei nazisti in Germania. Fu privata della cittadinanza tedesca nel 1935, divenendo così apolide e nel proprio diario scrisse che ormai si sentiva olandese e che dopo la guerra avrebbe voluto ottenere la cittadinanza dei Paesi Bassi, Paese nel quale era cresciuta.