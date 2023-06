Novità a Tu Si Que Vales: Luciana Littizzetto nel cast della nuova stagione del talent show di Canale 5. La comica e conduttrice sarà al posto di Belen Rodriguez e Teo Mammucari!

Tu Si Que Vales 2023: arriva Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto, dopo l’addio a Che tempo che fa e alla Rai, arriva a Mediaset. Colpaccio di Maria De Filippi che per la prossima edizione di Tu si Que Vales 2023 ha puntato sulla ironia contagiosa della comica torinese. L’arrivo di Lucianina segna però l’uscita dal programma di due volti noti e molto amati: Teo Mammucari e Belen Rodriguez. L’indiscrezione è trapelata solo in queste ore e non ha avuto ancora alcuna conferma da parte della Littizzetto, ma il suo passaggio al Biscione è dato oramai per certo. Se Belen Rodriguez e Teo Mammucari lasciano Tu si que vales, in giuria ritroveremo ancora Gerry Scotti, Rurdy Zerbi e Sabrina Ferilli.

Per la Littizzetto si preannuncia un anno di grandi cambiamenti. Dopo la cancellazione di “Che tempo che fa” e il passaggio a Discovery con Fabio Fazio e tutto il cast del programma, la comica è pronta ad una nuova avventura televisiva targata Mediaset.

Luciana Littizzetto tra Discovery e Mediaset

Dopo 20 anni di onorata carriera in Rai, Luciana Littizzeto è pronta a nuove avventure televisiva. Prima il passaggio a Discovery con Fabio Fazio e tutto il team di “Che tempo che fa“, ma non finisce qui. La dirompente e simpatica Lucianina, infatti, sarà nel cast della nuova giuria di Tu Si Que Vales, il talent show campione d’ascolti del sabato sera di Raiuno. La Littizzetto sarebbe stata fortemente voluta proprio da Maria De Filippi, sua grande amica, con cui ha condiviso più volte il “palcoscenico” di C’è posta per te. Con l’arrivo della Littizzetto nello show di successo del sabato sera assisteremo ad una piccola rivoluzione nella giuria che dovrà fare a meno di Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Confermati, invece, al momento Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Maria De Filippi.

Che dire, l’addio alla Rai di Lucianina finora le ha portato davvero bene anche se la comica nella lettera indirizzata all’azienda non ha escluso il ritorno lanciano anche una frecciata a Matteo Salvini:

Cara Rai, magari ci ritroveremo, spero in un’Italia diversa in cui la libertà sia preservata e dove il dissenso sia sempre leale. Un’Italia dove chi fa il ministro non abbia paura di chi fa il saltimbanco. Non dimenticare che il servizio pubblico è di tutti, di chi la pensa come chi governa, di chi la pensa all’opposto. Di chi va, di chi resta.