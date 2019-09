Torna “Mezz’ora in più“, il talk show di successo condotto da Lucia Annunziata su Rai3. Ecco la data di partenza e le prime anticipazioni sull’approfondimento televisivo dedicato alla politica italiana.

Lucia Annunziata con Mezz’ora in più su Rai3: ecco quando

Al via da domenica 29 settembre 2019 alle ore 14.30 su Rai3 la nuovissima edizione di 1/2h in più (Mezz’ora in più), il talk show di Lucia Annunziata che quest’anno si allarga ancora di più. La nuova stagione, infatti, prevede puntate della durata di un’ora e 25 minuti per la gioia di tutti gli appassionati del programma.

“In mezzora si può dire tanto, in un’ora molto di più” recita l’approfondimento della domenica di Rai3 pronto a portare ancora una volta in tv i protagonisti dell’attualità e della politica.

Sicuramente durante le prime puntate dell’edizione 2019 2020, la giornalista si occuperà anche della crisi di governo e del nuovo governo nato dall’accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Lucia Annunziata, quest’estate durante la crisi di governo innescata da Matteo Salvini, si era espressa contraria al “governo tecnico”, ma favorevole al voto: ”

“Chi come me, e molti altri, ha tifato fin qui per il voto invece che per l’accordo, è ancora convinto che le urne sarebbero state un passaggio migliore per creare una svolta in Italia. I partiti avrebbero potuto contare le loro reali forze, e avrebbero soprattutto condiviso con i cittadini italiani il peso di una trasformazione di fase così incerta”.

Lucia Annunziata, le sue parole sul Governo tecnico Conte Bis

A sorpresa Lucia Annunziata, sinistroide convinta, si è scagliata contro il Governo Conte bis, etichettando il Presidente del Consiglio come una figura debole e non solo:

“La narrativa con cui Giuseppe Conte viene trasformato dal suo vecchio ruolo di “guardiano del contratto”, “tecnico che prepara i dossier”, e “pacificatore di due alleati a volte riottosi” (definizioni da lui usate per descriversi) al piccolo Napoleone attuale è il racconto della voglia di illudersi che muove al momento la politica italiana”.

Un lunghissimo editoriale quello scritto dalla giornalista e conduttrice televisiva affidato alle pagine dell’Huffington Post in cui non nasconde la sua contrarierà al nuovo Governo e all’elezione di Conte come Presidente del Consiglio.

In attesa di scoprire gli ospiti e le novità della nuova edizione di “1/2h in più” vi ricordiamo l’appuntamento da domenica 29 settembre su Rai3.