Luce dei tuoi occhi 3 ci sarà? Dopo il gran finale della seconda stagione della serie di successo di Canale 5 con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, i telespettatori si chiedono ci sarà un seguito oppure no. Ecco quello che sappiamo.

Luce dei tuoi occhi 3 stagione: si fa oppure no?

Si è conclusa con un boom di ascolti la seconda stagione della fiction tv “Luce dei tuoi occhi” con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. I due attori hanno interpretato i personaggi di Emma Conti ed Enrico Leoni facendo colpo nel cuore dei telespettatori. Dopo l’ultima puntata della stagione in tanti si stanno chiedendo se ci sarà un seguito oppure no della fiction diretta da Fabrizio Costa. Al momento tutto tace, anzi non ci sono né conferme di una terza stagione né tantomeno smentite da parte dell’azienda. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Mediaset sul futuro della serie tv che potrebbe terminare la sua narrazione con la seconda stagione o proseguire con nuovi episodi. Gli ascolti potrebbero però determinarne un seguito.

Il terzo capitolo della fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno potrebbe quindi essere realizzato visto che la serie ha assicurato all’azienda ottimi ascolti con la seconda stagione che ha incollato negli episodi finali alla tv 2.957.000 spettatori con uno share del 18.1%.

Luce dei tuoi occhi 3 si farà? Le parole di Anna Valle e Giuseppe Zeno

Se al momento Mediaset né conferma né smentisce la terza stagione di Luce dei tuoi occhi, gli attori protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno non nascondono di essersi molto affezionati ai rispettivi personaggi. La ex Miss Italia, oggi attrice di successo, nella serie presta il volto ad Emma Conti e parlando del suo personaggio dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “Voglio bene a Emma perché non si arrende mai. Non solo quando cerca la figlia Alice, ma anche quando infonde fiducia nelle sue allieve”.

Anche Giuseppe Zeno, nella fiction interpreta Enrico Leoni, parlando del suo personaggio ha detto: “mi piace perché è genuino, senza malizia. Certo, ha i suoi trascorsi di dolore: è vedovo e ha il rammarico di non aver fatto abbastanza per salvare la moglie. E in questa seconda stagione, con l’ingresso del personaggio di Petra Novak (l’attrice Francesca Cavallin, ndr) rischia di rimanere vittima del suo passato“.

Che dire i presupposti per un rinnovo di una terza stagione ci sono tutti. Voi che dite?