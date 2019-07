Al via la nuova edizione di “In onda“, il programma condotto da Luca Telese e David Parenzo nell’access prime time di La7. Ecco le novità e alcune anticipazioni del programma di informazione che prende il posto di “Otto e mezzo” di Lilli Gruber.

In Onda su La 7 con Luca Telese e David Parenzo

Da lunedì 1 luglio alle 20.30 Luca Telese e David Parenzo tornano su La7 con “In Onda” il talk estivo dedicato all’attualità, ma anche alla politica e ai casi di cronaca nera. Dopo l’arrivederci di Lilli Gruber con “Otto e mezzo”, la rete diretta da Urbano Cairo continua a puntare sull’informazione rinnovando l’appuntamento con il programma condotto dall’estate 2017 dalla coppia di giornalisti.

L’appuntamento è dal lunedì al venerdì nella fascia access prime time con un doppio appuntamento previsto il martedì e giovedì quando il programma si allungherà conquistando anche la prima serata. Luca Telese e David Parenzo sono pronti ad accompagnare i telespettatori di La7 per tutta l’estate e sicuramente, come peraltro successo già nelle precedenti edizioni, non mancheranno dibattiti e polemiche. Durante le varie puntate in studio ci saranno ospiti del panorama politico, ma anche provenienti dal mondo dell’economia, dell’informazione e dello spettacolo.

In Onda 2019, le parole dei conduttori

In onda andrà in onda per tutta l’estate fino alla prima settimana di settembre. Ecco alcune anticipazioni rivelate dai conduttori sui social. Il primo a parlare è David Parenzo che ha scritto:

Sarà un’estate con al centro tanti temi di scottante attualità. La questione migranti, il rapporto con l’Europa e le tensioni all’interno della maggioranza. Un menù estivo che si preannuncia ricchissimo e pieno di imprevisti”.

Mentre Luca Telese ha replicato scrivendo:

E’ così ogni anno In Onda accende i motori e si solleva il ruggito di una estate incendiaria: l’Europa, la procedura di infrazione, la Sea Watch, l’emergenza ambientale, il ricatto salute/lavoro all’Ilva. Siamo nel centro del gorgo, nel vortice del mulinello in cui si decidono le nostre vite. Fare di questo passaggio epocale un luogo di dibattito plurale – come sempre – è bellissimo.