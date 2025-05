Luca vent’anni di carriera, dopo tanti anni c’è l’idea di passare dietro la macchina da presa come regista?

“Non mi ha mai sfiorato e so per certo che non tradirò queste parole, mentre parlavamo prima di scrittura con Mario e l’ho già testato perché ho pubblicato un romanzo, la scrittura è veramente una cosa che mi intriga, che mi emoziona, che mi stimola se devo pensare a qualcosa di alternativo o di complementare per il futuro, ma la regia ho detto no, non succederà e non ci troveremo fra dieci anni, e tu mi direi: guarda che io mi ricordo una volta ti ho chiesto e invece tu hai detto no”.

Scherzando con l’attore gli facciamo notare che di quanto dichiarate avremo un giorno il filmato. Argentero poi aggiunge: “Non riesco a immaginare un lavoro più complesso e più stressante, vivendolo costantemente, non avrei, non ho assolutamente voglia di rispondere a tutte quelle domande contemporaneamente, tu hai decine di persone che ti fanno domande diverse a cui tu in ogni istante della giornata, prima del lavoro, durante il lavoro e dopo la giornata di set, devi continuare a dare risposta. E quando abbiamo finito, battuto l’ultimo ciak, il regista lavora altri due mesi a confezionare il progetto”.

“Io ho un ritmo troppo più elevato, io voglio fare due, tre progetti l’anno, non uno ogni tre anni, è una proporzione che non mi interessa, è una quantità di tempo impiegata, non ho la vena autoriale se non nella scrittura, che invece ha delle tempistiche dove sei tu con te stesso. Io mi devo relazionare con 150 persone, magari mi è capitato, ho pubblicato un romanzo, so cosa significa lavorare con un editor, poi avere un confronto, è interessante, anzi è migliorativo, ma tutta quella marea di gente che pende dalle tue labbra mi ha dato un po’ di panico. Vabbè che il regista è un po’ psicanalista forse, no? Ci sono colleghi che da attori passano alla regia, sono degli esempi più che illustri, riuscitissimi, dalla Cortellesi a Edoardo Leo, persone con cui ho condiviso il set e che poi sono passate all’altra parte, lo vedo proprio che erano adatte, lo sapevo già, me lo immaginavo e infatti sono cose che poi funzionano”.