L’organizzazione del secondo Love MI è partita da tempo e oggi è arrivato l’annuncio dell’intero cast. Sul palco del Love MI 2023 ci saranno amici e colleghi di Fedez che si dice entusiasto e ancora più emozionato dell’anno scorso. Di seguito, tutte le informazioni su come e quando seguire in diretta Love MI 2023.

Love MI: Annalisa, Articolo 31, Tananai sul palco con Fedez

Per il secondo anno consecutivo, Fedez insieme al suo team ha organizzato ogni particolare del Love MI. Sul palco ci saranno tanti artisti affermati. Saranno ben 31 gli artisti sul palco del Love MI. Alcuni presenti lo scorso anno e altri, invece, lo calcheranno per la prima volta.

Ecco, il cast ufficiale del Love MI 2023:

Achille Lauro

Andrea Damante

Anna

Annalisa

Articolo 31 con J-Ax

Ava

Bresh

Caneda

Capo Plaza

Clara

Francesca Michielin

Fred De Palma

Gemitaiz

gIANMARIA

Il Pagante

La Sad

Lazza

Luigi Strangis

Mara Sattei

Massimo Pericolo

Matteo Paolillo

Miles

Rondodasosa

Speranza

Tananai

Tedua

Tony Effe

VillaBanks

Sono previste delle special guest che saranno svelate pian piano e ha detta di Fedez:

“Potrebbe esserci una grande sorpresa, quattro o cinque special guest. C’è in ballo qualcosa, ma è in forse. Aspettatevi tutto e niente … tanto è gratis”

Love MI: conduttori e come seguire il concerto in streaming

Il Love MI quest’anno sarà presentato da Mariasole Pollio e Max Angioni. Dal palco la giovane attrice campana e il comico esploso a Zelig accompagneranno il pubblico di Piazza Duomo durante tutte le ore del Love MI a partire dalle 19: 00 su Italia 1. I due, però, saranno aiutati da Gabriele Vagnato che intratterrà il pubblico di Mediaset Infinity dalle ore 18:00. Infatti, il Love MI 2023 potrà essere seguito in streaming sulla suddetta piattaforma.

Anche quest’anno, il Love MI ha un obiettivo benefico che Fedez racconterà avvicinandosi la data del 27 giugno 2023. In conferenza stampa ha anche spiegato del perchè il Love MI sia diventato, in un anno, così importante:

“Love MI vuole essere spazio gratuito e aperto alla contemporaneità in una città che non sempre regala cose. Partito come idea per rilanciare gli appuntamenti live nelle piazze italiane e unire musica e beneficenza, è diventato un momento di unione, un vero e proprio rito annuale”

Tornando allo scopo benefico, l’artista milanese ha specificato:

“Quest’anno c’è una raccolta fondi tramite il numero telefonico 45596 (attivo da oggi al 2 luglio) e sul sito della Fondazione Fedez. L’obiettivo è sostenere l’Associazione Andrea Tudisco che dal 1997 offre accoglienza e assistenza ospedaliera nei reparti specializzati di Roma a bambini che non riescono trovare altrove cure adeguate. Vogliamo accendere dei riflettori su realtà che non tutti conoscono non solo raccogliere soldi per progetti specifici”.