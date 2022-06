Durante il concerto evento Love Mi, promosso e organizzato da Fedez assieme al ritrovato amico e collega J-Ax, il cantante ha ringraziato i medici che gli hanno salvato la vita dal tumore al pancreas. Oltre a ringraziare i medici, Fedez ha voluto dedicare un ringraziamento speciale a sua moglie Chiara Ferragni. Che nel momento del ringraziamento si è commossa e ha iniziato a piangere.

La dedica di Fedez a Love Mi per la moglie Chiara Ferragni, lei in lacrime

La scena è stata immortalata da molti video postati poi sui vari social come Twitter, Facebook e Instagram. «Ringrazio tutti voi per aver reso possibile tutto questo – ha dichiarato Fedez dal palco del concerto Love Mi. – Fino a tre mesi non avrei mai potuto pensare di stare sopra un palco e poter sopportare un concerto di un’ora. Ringrazio i medici e una dottoressa in particolare che mi ha salvato la vita».

Concerto Love Mi, Fedez a Chiara Ferragni: «Ti amo tanto»

Il cantante, dal palco di una gremita Piazza Duomo a Milano, si è poi rivolto a sua moglie Chiara, presente tra gli spettatori insieme alla sorella Valentina: «Poi ringrazio la persona più importante che mi è stata vicina e che è mia moglie. Ti amo tanto». Un ringraziamento che ha commosso visibilmente l’Influencer italiana più famosa al mondo.

Fedez e Chiara Ferragni: il momento d’oro tra X Factor e Sanremo 2023

Un momento d’oro per la coppia più seguita d’Italia, Fedez è tornato da poco a ricoprire il ruolo di giudice a X Factor, mentre per Chiara Ferragni i prossimi mesi saranno molto intensi vista la sua partecipazione, per ben due serate (7 e 11 febbraio 2023) al prossimo Festival di Sanremo 2023 accanto ad Amadeus che, proprio qualche settimana fa ha annunciato in diretta al Tg1 la presenza della Ferragni sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Il concerto Love Mi e la pace con J-Ax

La pace fatta e l’amicizia ritrovata tra Fedez e J-Az si è festeggiata in una gremita piazza Duomo a Milano con un mega concerto che ha visto ben 20 mila persone radunarsi in piazza per assistere a uno dei più importanti concerti della stagione. Sul palco, oltre ai due artisti e organizzatori dell’evento, si sono alternati circa venti artisti che si sono mobilitati per raccogliere fondi, grazie al numero solidale 45595, in favore di Tog- Togheter To Go, Onlus diventata centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

Love Mi, la dedica di Fedez a Chiara Ferragni | Video