L’attesa è finita. Tutto pronto in Piazza Duomo a Milano per la seconda edizione del Love Mi 2023, il grande festival musicale gratuito ideato da Fedez e organizzato da Doom Entretainment e prodotto da Vivo Concerti. Ecco tutto quello che c’è sapere sul concerto: orario, scaletta, cantanti e dove vederlo in tv.

Love Mi 2023, orario e dove vederlo in tv

Fedez torna in Piazza Duomo a Milano con la seconda edizione de LOVE MI 2023, il grande concerto gratuito inserito all’interno del palinsesto “Milano è Viva” e promosso dall’Amministrazione comunale per sostenere gli spettacoli dal vivo. L’appuntamento è per martedì 27 giugno 2023 dalle ore 18.00 in Piazza Duomo a Milano. L’evento musicale è tramesso anche in tv: dalle ore 18.00 la diretta televisiva arriva su Mediaset Infinity con la conduzione di Gabriele Vagnato, mentre dalle 19.00 è in chiaro su Italia 1. Non solo, il concerto è anche in simulcast su Radio 105, accompagnato dalle voci degli speaker Annie Mazzola e Alessandro Sansone.

A condurre l’evento musicale, invece, ci sono: Mariasole Pollio e Max Angioni, mentre nel backstage c’è Gabriele Vagnato. Ricordiamo che anche quest’anno il live è legato ad una campagna di raccolta fondi tramite il numero 45596 (attivo fino al 2 luglio) o tramite donazione sul sito della Fondazione Fedez, destinata a sostenere l’Associazione Andrea Tudisco ODV.

Love Mi 2023, la scaletta e i cantanti sul palco

Ma passiamo ai cantanti e alla scaletta della seconda edizione del LOVE MI 2023 di Fedez. Sul palcoscenico allestito in Piazza Duomo a Milano dalle ore 18.00 si alterneranno grandi nomi della musica italiana. Questo il cast completo dei cantanti protagonisti: Achille Lauro, Andrea Damante, Angelina Mango, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma. E ancora: gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Seryo, Speranza. A completare il cast di cantanti e ospiti anche: Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks. Al momento non è ancora stata ufficializzata la scaletta. Di certo durante la prima serata del concerto spazio ai i “Big”: Tananai, Annalisa, Angelina Mango, Achille Laro, Francesco Michielin, Fred De Palma, Lazza, Mara Sattei, Fedez e Articolo 31.

L’appuntamento è dalle ore 18.00 su Mediaset Infinity e dalle ore 19.00 in chiaro su Italia 1.