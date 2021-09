Con il nuovo palinsesto autunnale Mediaset la soap turca Love is in the Air andrà in onda anche il sabato pomeriggio. Si tratta di una bellissima notizia per tutti coloro che in questi mesi si sono affezionati alla storia di Eda e Serkan.

Love is in the Air sostituisce Amici 2021

Cosa ha causato il cambio di programmazione Mediaset? Inizialmente la fascia pomeridiana del sabato pomeriggio doveva essere occupata, a partire dal 18 settembre 2021, dal talent show Amici 2021, condotto da Maria De Filippi. Con una decisione dell’ultimo minuto però, è stato deciso di cambiare la messa in onda dello show.

Le prime due puntate, previste per il 18 e il 25 settembre 2021, andranno in onda in via eccezionale la domenica pomeriggio, nella fascia oraria dalle 14,00 alle 16,30 circa. Il posto lasciato vuoto da Amici 2021 sarà occupato dalle vicende di Serkan ed Eda, per la gioia dei migliaia di fans che potranno così ritrovare i loro beniamini anche nel fine settimana.

A partire da sabato 2 ottobre si torna alla programmazione prevista inizialmente, e la ventunesima edizione di Amici si sposterà al sabato pomeriggio, per lasciare il posto ad Anna Tatangelo che debutterà la domenica pomeriggio con il programma Scene da un Matrimonio.

Love is in the Air: cambio d’orario anche nel daytime feriale

Oltre alle due puntate extra del 18 e 25 settembre, per Love is in the Air è previsto anche un cambio di orario nel daytime feriale. La soap di Eda e Serkan infatti, a partire dal 20 settembre 2021, verrà trasmessa dalle ore 16,50 alle ore 17,35 circa, per lasciare spazio alla striscia quotidiana di Amici 21 (che durerà circa 30 minuti a puntata).

La ripresa del palinsesto autunnale di Canale 5 con i programmi ormai consolidati, come Uomini e Donne, Pomeriggio 5 e presto anche Amici 21 e GF Vip, ha comportato uno spostamento d’orario della soap Love is in the Air. Situazione diversa invece per Brave and Beautiful, che ha salutato i tantissimi fans per tornare, con molta probabilità (come vi abbiamo già accennato) nel periodo natalizio.

Se vi siete persi qualche episodio e volete rivederlo qui potete trovare le repliche delle puntate trasmesse da Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.

Anticipazioni della prossima settimana