Brave and Beautiful, la serie turca con protagonista l’affascinante Kivanç Tatlituğ, il 10 settembre 2021 è stata sospesa, ma vi diamo una notizia in anteprima che farà felici molti di voi: la soap tornerà a breve in onda su canale 5, per dare una conclusione allo storytelling del racconto che ha tenuto incollati in questi mesi estivi molti telespettatori registrando ottimi ascolti. Quando?

Brave and Beautiful sospesa: ecco quando torna in tv

La storia di Cesur Alemdaroğlu e Sühan Korludağ ha appassionato milioni di tele-spettatori: un amore pieno di difficoltà, pieno di colpi di scena e di cambi repentini. Non si ha il tempo di inquadrare un personaggio come il cattivo o il buono di turno, che subito dopo cambia tutto. I protagonisti ovviamente sono entrambi dei buoni ma vittime degli errori del passato di Tashin Korludag, padre di lei, che per anni ha vessato un intera cittadina, commettendo ogni nefandezza: da estorsioni a omicidi su commissione a violenze psicologiche sulla moglie, il figlio e le persone.

L’amore di Suhan, per il padre, che lo vede come un uomo integerrimo si scontra con l’idea (di lui) che invece ha Cesur: un brutale assassino. Tuttavia Cesur e Suhan si innamorano perdutamente e da qui iniziano i “guai”. Ma ovviamente dopo tante difficoltà con un cattivissimo, Risa, fratello di Adelet, che darà del filo da torcere ai protagonisti, il lieto fine è inevitabile. Un lieto fine che tuttavia non vedremo in questo periodo ma a Dicembre.

Infatti la serie turca, che è stata sospesa venerdì 10 settembre per dare spazio agli appuntamenti consueti del palinsesto autunnale di canale 5, tornerà in onda a dicembre.

Difatti, da lunedì 13 settembre torna Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi e dal giorno dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip 6. Senza considerare che dal 20 settembre è prevista anche la striscia quotidiana di Amici 21.

L’epilogo della storia di Cesur e Suhan la vedremo a dicembre su canale 5

Quindi l’amatissima serie Brave and Beautiful, torna a Dicembre molto probabilmente nel periodo di Natale, quando Uomini e Donne e Amici 21 andranno in pausa. Secondo quanto da noi raccolto. Naturalmente il periodo (Natale) è un’ipotesi, dal momento che non sappiamo la data ufficiale di messa in onda, ma fidatevi :).

Ma per le aficionados della serie tv sarebbe un bel colpaccio: un bel regalo di Natale! Peccato che dentro il pacco regalo da mettere sotto l’albero non ci sia il bel Cesur in carne e ossa, che farebbe felicissime le moltissime fan. Siete d’accordo?