Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che assisteremo a un ritorno inaspettato, quello di Selin. La ragazza, che era partita per la Danimarca, farà il suo rientro e questo causerà inevitabilmente nuove tensioni con Eda. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni turche Love is in the air: Serkan perde la memoria

Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi Serkan resterà coinvolto in un incidente aereo e perderà la memoria. Risvegliatosi in un ospedale in Slovenia, chiederà di avere al suo fianco Selin, credendola ancora la sua fidanzata.

La ragazza non perderà certo occasione per cercare di trarre vantaggio dalla situazione: Selin vorrà riprendersi Serkan e sarà disposta a tutto pur di riuscirci, anche a fargli credere che Eda abbia solo finto di amarlo per potersi impossessare di alcune quote di Art Life e divenire socia dell’azienda.

Selin e Serkan faranno così ritorno insieme a Istanbul e la giovane tornerà a occupare il suo vecchio ruolo all’interno dell’azienda.

Spoiler sulla soap opera turca: Eda perderà le speranze?

Difficile immaginare che la giovane ragazza combattiva e schietta che non ha esitato ad affrontare Serkan quando si è vista negata la possibilità di accedere alla nuova borsa di studio rinuncerà tanto facilmente all’uomo che ama.

Dopo aver combattuto per scongiurare il pericolo Balca Eda si troverà ad affrontare un’avversaria sicuramente più temibile. Selin già una volta aveva fatto breccia nel cuore dell’architetto e si dimostrerà disposta a giocare sporco per riuscirci ancora. Eda, dal canto suo, non saprà spiegarsi come Serkan possa aver rimosso dalla memoria ogni traccia della loro storia d’amore, ma certamente non sarà disposta a lasciare che Selin porti avanti i suoi piani senza combattere.

Love is in the Air, puntate italiane, quando e a che ora in TV

Ricordiamo che la Soap Love is in the Air va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 15,37 circa fino alle ore 16,44. Gli episodi, quindi, durano 65 minuti circa.

Love is in the Air, anticipazioni italiane prossima settimana

Tra Eda e Serkan nasce una forte gelosia a causa di una cena che i due trascorrono nello stesso ristorante, rispettivamente con Melih e Balca.