Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che assisteremo all’uscita di scena di Balca, la giovane e avvenente addetta alle pubbliche relazioni. La donna, chiamata all’Art Life a sostituire Selin che si è trasferita in Danimarca, sarà però destinata a una permanenza assai breve. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni turche Love is in the air: Eda viene rapita

Nelle puntate più recenti della soap turca in onda in questi giorni in Italia abbiamo assistito all’arrivo di Balca ad Art Life. La giovane non ha mai fatto mistero dell’attrazione che prova per Serkan, causando una punta di gelosia in Eda. Fin dal suo arrivo Balca ha cercato in ogni modo di ostacolare la relazione tra la Yildiz e il Bolat. Una strana ossessione, nata dopo un consulto con l’amica cartomante Suzi, la porta a credere che il suo uomo debba avere le iniziali S.B. e non potrà fare meno di pensare che l’incontro con Serkan Bolat sia un segno del destino.

Quando Balca verrà a sapere che Serkan ed Eda hanno deciso di sposarsi vede crollare i suoi progetti. Non le resterà altro da fare che farsi invitare dalla futura sposa al party pre-nuziale, dove però si troverà indagata per un terribile gesto. Tutti gli invitati verranno infatti addormentati con un sonnifero messo nel cocktail e, sebbene a compiere il gesto sia in realtà il principe Seymen con l’intento di rapire Eda, i sospetti cadranno inevitabilmente proprio su Balca.

I filmati mostreranno infatti che la giovane addetta alle pubbliche relazioni sarà la sola a non bere il cocktail, ma fingerà comunque di addormentarsi senza fare niente per impedire il rapimento di Eda. Questo porterà tutti a pensare che la ragazza sia stata complice del principe.

Spoiler sulla soap opera turca: Eda viene liberata da Serkan

Il rapimento della giovane fortunatamente durerà poco: il giorno dopo Serkan riuscirà a portarla in salvo.

Dopo aver visionato i filmati di videosorveglianza del locale in cui si è svolto il party Serkan deciderà di cacciare via Balca da Art Life, pur senza accusarla pubblicamente di aver preso parte al rapimento della sua fidanzata.

Sarà un’uscita definitiva o Balca avrà in mente qualcos’altro per cercare di conquistare il Bolat? Continuate a seguirci sui canali social per restare aggiornati e non perdere nessuna news dagli spoiler turchi. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete trovare i Video Mediaset per rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse.

