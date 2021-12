Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che presto assisteremo a nuovi eventi che interesseranno Eda e Serkan. Tutto inizia quando Deniz, la proprietaria dell’hotel in cui collabora anche la Yildiz, mette gli occhi su Serkan. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni puntate turche Love is in the air: Deniz, un piano per conquistare Serkan

Nelle prime puntate della seconda stagione Love is in the Air abbiamo già visto che Serkan decide di lavorare in pianta stabile nell’hotel di Sile. Il suo scopo è quello di tornare a far breccia nel cuore della paesaggista, ma ben presto è lui a finire sotto lo sguardo attento di Deniz. La proprietaria dell’albergo mostra molte attenzioni al Bolat, che non sfuggono certo a Eda.

Tuttavia la giovane Yildiz non fa fatica ad ammettere che Serkan è libero di fare ciò che vuole e che lei non ha più alcun interesse per l’ex fidanzato. Ma i piani di Deniz per conquistare Serkan rischiano di cambiare le cose…

Per poterlo vedere più spesso infatti la donna lo costringe a collaborare quotidianamente al fianco di Eda. La Yildiz non riesce a nascondere il suo nervosismo davanti a questa novità, mentre Serkan la prende diversamente: il Bolat sa infatti che quella è la sua grande occasione per cercare di riconquistare la sua ex.

Deniz, che non perde un momento di vista Serkan, finisce per accorgersi che l’uomo è ancora attratto da Eda. A quel punto cerca di stringere amicizia con Aydan, pensando di riuscire ad avvicinare il giovane attraverso la madre, ma anche questo piano sembra fallire.

Spoiler sulla soap opera turca: la vendetta di Deniz

Indispettita nel vedere le sue congetture ritorcersi contro di lei, Deniz decide di sfogare la sua frustrazione su Kerem, l’assistente di Eda. Le richieste impossibili della donna vengono dapprima accolte dal ragazzo con pazienza, ma con l’andare del tempo i nuovi atteggiamenti di Deniz finiscono per fare infuriare Kerem, che reagisce rispondendole male.

Le richieste irrealizzabili di Deniz finiscono così per causare il licenziamento di Kerem. Questo fa infuriare Eda che decide di rassegnare anche le sue dimissioni e lasciare l’albergo. Neppure l’intervento di Serkan riesce a risolvere la cosa, e così la Yildiz lascia la struttura. La novità tutto sommato piace a Deniz, che vede finalmente la rivale allontanarsi. Neppure la consapevolezza che Eda si fosse dimostrata un bravo architetto sembra preoccuparla, fino a quando la gestione della ristrutturazione non inizia a dare evidenti problemi. Solo allora, dopo aver parlato con alcuni clienti italiani che non hanno mancato di elogiare le capacità della Yildiz, Deniz si convince a ricontattare Eda pregandola di tornare.

Dopo qualche reticenza la giovane paesaggista accetta, pur sapendo che nell’hotel ritroverà anche Serkan. Sarà l’inizio della loro seconda chance? Continuate a seguirci sui canali social per restare aggiornati e non perdere nessuna news dagli spoiler turchi. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete trovare i Video Mediaset per rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse.

Love is in the Air, puntate italiane, quando e a che ora in TV

Ricordiamo che la Soap Love is in the Air va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 15,37 circa fino alle ore 16,44. Gli episodi, quindi, durano 65 minuti circa.