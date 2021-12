Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che presto assisteremo a un nuovo arrivo: si tratta di Burak, che avrà un ruolo molto importante. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni turche Love is in the air: Burak, un amico speciale per Eda

La seconda stagione di Love is in the Air ci riserverà molte sorprese. Una di queste sarà legata all’arrivo di Burak, che scopriremo presto avere un ruolo molto importante. Classica faccia da bravo ragazzo e carattere dolce, Burak si mostrerà fin da subito in sintonia con Eda e vicino alla piccola Kiraz.

La bambina si affezionerà moltissimo a lui, e in molti arriveranno a pensare che possa trattarsi di suo padre. La grande confidenza che si instaurerà tra Eda e Burak non sfuggirà agli occhi di Ayfer, che non tarderà a sperare che anche per la Yildiz sia finalmente arrivato giunto il momento della felicità.

La perfetta sintonia tra Eda e Burak non passerà inosservata neppure a Serkan, che al contrario di Ayfer non sarà affatto contento per quella vicinanza e avvertirà una nota di gelosia.

Spoiler sulla soap opera turca: Serkan geloso di Burak

Il Bolat ancora proverà qualcosa per Eda, ed è per questo che non sopporterà l’idea di vederla accanto a Burak. Ma tra il giovane appena arrivato e la Yildiz ci sarà davvero qualcosa? Per il momento i due saranno legati solo da una grande amicizia, anche se lui non tarderà a mostrare un grande interesse per lei. Eda finirà per contraccambiare i suoi sentimenti oppure la loro amicizia resterà tale?

Love is in the Air, puntate italiane, quando e a che ora in TV

Ricordiamo che la Soap Love is in the Air va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 15,37 circa fino alle ore 16,44. Gli episodi, quindi, durano 65 minuti circa.