Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 7 al 13 agosto 2021 ci svelano che un progetto della società ArtLife finisce nell’occhio del ciclone, a causa del crollo di un cantiere durante alcuni lavori di ristrutturazione. Ma vediamo insieme tutte le novità della prossima settimana.

Love is in the Air, anticipazione trama puntate dal 7 al 13 agosto 2021

Eda e Serkan ricevono l’incarico dai coniugi Kafesciolu di ristrutturare la loro casa appena acquistata. I due si mettono al lavoro insieme e si ripromettono di essere professionali, ma qualcosa va storto. Durante le opere infatti avviene un crollo e quella che avrebbe potuto essere un’ottima occasione per Eda e Serkan si trasforma in qualcosa di estremamente dannoso per tutti.

Nonostante l’impegno che Selin mette con la stampa l’eco mediatica è enorme e il danno all’immagine della società è immenso. Tutti sembrano pronti a puntare il dito contro Serkan, convinti che sia stato un errore fatto dall’imprenditore a provocare il disastro, tutti tranne Eda…

Si scopre che il progetto per la ristrutturazione del tetto della casa dei coniugi Kafesciolu è crollato a causa di alcune modifiche e ad ArtLife si indaga per scoprire che c’è dietro queste revisioni.

Spoiler turchi Love is in the Air: il comportamento di Eda insospettisce Serkan

I coniugi Kafescioglu, proprietari della casa in cui è avvenuto il crollo, hanno appena avuto un bambino. Serkan trova insolito l’attaccamento che Eda dimostra di avere verso il piccolo. La giovane si da infatti da fare per tenere il bambino. L’imprenditore non può fare a meno di sospettare che questo improvviso istinto materno di Eda dipenda dal fatto che lei sia in dolce attesa. Sarà davvero questa la ragione? Per saperlo, cari amici lettori, vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

