Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 26 marzo al 1 aprile 2022 ci svelano che Eda ha un malore durante la festa. Fortunatamente però la Yildiz si riprende subito. Ma vediamo insieme cosa accade la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 26 marzo al 1 aprile 2022

Dopo la comprensibile agitazione che segue al malore di Eda, lei e Serkan annunciano di aver deciso il nome del bambino: si chiamerà Alpa, come il defunto fratello del Bolat. All’annuncio di Eda e Serkan Aydan si commuove, e con lei tutti i presenti.

Ma un altro importante annuncio sta per giungere e a farlo è la madre di Serkan: Aydan e Kemal annunciano che hanno intenzione di sposarsi durante il loro viaggio in Spagna. Purtroppo però Aydan ignora che anche la suocera intende partire con loro, e appena lo scopre si affretta a cancellare tutto.

La gravidanza di Eda procede abbastanza bene. Se non fosse per la continua sorveglianza di Serkan che certe volte si mostra addirittura soffocante con la sua incomprensibile superprotezione. Il Bolat cerca di controllare tutto ciò che fa Eda, decidendo cosa può mangiare e dove può lavorare, e per riuscirci chiede aiuto a tutti, anche a Kiraz.

Anche in campo lavorativo il Bolat ha in serbo una grande novità: hanno ottenuto un nuovo progetto a cui Piril non intende affatto rinunciare, nonostante l’impegno che mette Engin per dissuaderla.

Eda e Serkan vivono un momento di grande felicità. Lo stesso vale per Aydan e Kemal che, nonostante la presenza della signora Yadigar riescono trovare qualche momento di intimità. Le cose sembrano andare invece diversamente per Melek, che ha deciso di rompere la sua relazione con Burak.

Spoiler turchi sulla soap opera: Eda si prepara al parto

Il momento tanto atteso ormai è davvero vicino, ed Eda inizia a prepararsi facendo gli esercizi di respirazione. Serkan preferisce non assistere a questi preparativi.

La coppia decide di trasferirsi qualche giorno nella casa in montagna, ma durante il viaggio a Eda si rompono le acque. Serkan, agitatissimo, si trova a fare i conti con un imprevisto, perché proprio in quel momento la loro auto si ferma e sembra non volerne sapere di ripartire.

Anticipazioni settimanali Love is in the Air: la nascita di Alpa

Siamo davvero giunti al momento tanto atteso: Eda sta per mettere al mondo il loro bambino. Le cose però sembrano andare diversamente da come il Bolat avrebbe voluto. Sono soli, fermi con l’auto in panne. A quel punto Serkan non può che assistere la moglie, che finisce per dare alla luce il bambino sotto un albero.

