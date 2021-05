Arriva su Canale 5 la soap turca Love is in the Air. Scopriamo insieme quali sono le vicende che daranno il via a questa telenovela, che promette di conquistare il cuore di molti appassionati di love story. Ecco le anticipazioni delle trame iniziali della soap.

Anticipazioni Love is in the Air dal 31 maggio al 4 giugno 2021

Le vicende di Love is in the Air si aprono con le immagini di Eda Yildiz. La giovane è una ragazza orfana che ha un grande sogno nel cassetto: diventare architetto paesaggista. Per realizzarlo ha però necessità dei fondi della borsa di studio, che le permetterebbero di studiare in Italia.

Serkan Bolat decide però di tagliare quei fondi che avrebbero permesso alla giovane di laurearsi. Più tardi la stessa Eda aiuta Serkan a vendere un terreno al signor Evren. La ragazza non sa che intanto Melo, Figen e Ceren la stanno cercando inutilmente. Dopo che l’accordo è andato a buon fine Serkan e Eda si incontrano con Engin.

Più tardi Eda accetta di sostituire Melo come assistente di volo, ma ha una brutta sorpresa: il cliente che deve accompagnare è infatti Serkan Bolat.

Spoiler turchi Love is in the Air: il patto tra Serkan e Eda

Serkan ha una proposta da fare a Eda: l’imprenditore è disposto a ripristinare la borsa di studio a patto che lei sia disposta a fingersi la sua fidanzata per due settimane. La Yildiz, nonostante senta di odiarlo, è costretta ad accettare per poter realizzare il suo sogno. D’altronde appare evidente che i loro caratteri sono opposti.

Durante la presentazione del nuovo progetto bacia così Serkan davanti a tutti. Più tardi Eda incontra Aydan, la madre dell’imprenditore. La riunione di famiglia però non va per il meglio, almeno fino a quando la giovane non confessa alla “suocera” che il loro fidanzamento è tutta una finta. A questa notizia Aydan sembra tranquillizzarsi. Ma la sua serenità rischia di svanire a mano a mano che la serie va avanti, perché quella che è iniziata come una finta potrebbe trasformarsi in realtà.

In Sen Çal Kapimi (questo il titolo originale della serie) Love is in the Air o, come diremmo noi, l’amore è nell’aria e non tarderà a coinvolgere i protagonisti. Per conoscere gli sviluppi della storia, cari amici lettori, continuate a seguirci.

La soap turca prenderà il via, lo ricordiamo, il 31 maggio 2021 alle ore 15,30 su Canale 5.