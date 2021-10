Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 30 ottobre al 5 novembre 2021 ci svelano che assisteremo a momenti che ci terranno con il fiato sospeso per Eda, che cadrà in mare gettando Serkan nel panico. Ma vediamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 30 ottobre al 5 novembre 2021

La sfilata delle creazioni di Sevim si rivela un successo. La gioia è ovviamente condivisa anche da Ates, che l’ha organizzata e, per festeggiare, invita Serkan, Selin, Deniz ed Eda sul suo yacht. Ad un certo punto però la Yildiz perde l’equilibrio e cade in mare, gettando Serkan nel panico. Per fortuna un’imbarcazione di passaggio la salva e l’episodio non ha conseguenze gravi.

Poco dopo Aydan, Seyfi e Ayfer si apprestano a consegnare il denaro al loro misterioso ricattatore. Passano pochi attimi e i tre scoprono che Alexander è vivo e vegeto. Aydan ha anche altro a cui pensare: preoccupata per l’imminente matrimonio tra Eda e Deniz, la donna cerca di escogitare un modo per far saltare le nozze e dare così modo a Eda e Serkan di riavvicinarsi.

La madre dell’architetto chiede aiuto anche a Seyfi e Ayfer, che le parlano di un possibile malocchio che potrebbe essere annullato con una miscela di erbe. Alla fine i tre concordano di attirare Eda e Serkan a casa Bolat con una scusa e far sì che i due passino un po’ di tempo insieme. Piril nel frattempo riceve un messaggio a proposito di un presunto tradimento di Engin.

Spoiler turchi sulla soap opera: momento difficile per Selin

L’ex di Serkan sembra attraversare un momento in cui tutto va storto. Dopo aver litigato furiosamente con Eda e, in preda alla gelosia, averle tirato i capelli rimasti impigliati in un bottone della giacca di Serkan, la giovane incontra Ferit e lo aggredisce dicendosi convinta di sapere che è stato lui a spedire a Serkan le foto del bacio con Deniz.

Ferit non nega di essere il responsabile del gesto, ma anzi le dice che lo ha fatto perché non sopporta vedere Selin intenta a far soffrire chi le è accanto pur di ottenere ciò che vuole. Come se tutto questo non bastasse la ragazza viene a sapere che Eda e Serkan andranno a vivere insieme.

Più tardi, mentre Ceren e Figen si trovano al ristorante in compagnia di Melek e cercano di consolarla dopo che ha perso il lavoro, si imbattono in Serkan e Selin. I tre si convincono che si tratti di un appuntamento galante.

Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, quando gli spoiler turchi ci porteranno news su questa intricata vicenda. Intanto qui potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.

Vi ricordiamo che potete seguire la serie turca il sui titolo originale è Sen Çal Kapımı tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 16,25.