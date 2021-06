Le anticipazioni della soap Love is in The Air dal 26 giugno al 2 luglio 2021 ci svelano che Eda, nel giorno del compleanno di Serkan, gli organizzerà una cena di lavoro con Selin. La cosa disturberà il giovane, che rimarrà profondamente amareggiato.

Love is in the Air, anticipazione trama puntate dal 26 giugno al 2 luglio 2021

Engin cerca di rincuorarlo dicendogli che potrebbe trattarsi di una tecnica amorosa di Eda. La relazione tra i due sembra scorrere abbastanza tranquillamente, anche se Serkan avverte a volte che Eda appare un po’ sfuggente. A breve Serkan fa una scoperta che potrebbe spiegare il comportamento di Eda.

La ragazza si reca a casa di Serkan intenzionata a restituirgli l’anello di fidanzamento ma Serkan non accetta. Lei, furiosa, gli grida allora che non vuole vederlo mai più.

Spoiler turchi Love is in the Air: fuga di notizie dall’azienda

La fuga di informazioni riguardanti l’azienda finisce per provocare tra Serkan ed Eda una profonda lite, al termine della quale la ragazza decide di licenziarsi e chiudere definitivamente la sua relazione e ogni rapporto con Serkan.

Più tardi Eda e Ferit ascoltano casualmente una conversazione tra Serkan e Selin. Mentre si confortano a vicenda Ferit le confessa di aver inviato lui le foto del contratto a Kaan, che successivamente le ha girate alla giornalista.

Eda ha così una prova tangibile della sua innocenza, anche se la mancanza di fiducia dimostrata nei suoi confronti da Serkan sembra aver causato una crisi profonda nel loro rapporto. Cosa deciderà di fare adesso Eda?

