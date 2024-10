Tornano al centro del gossip Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, per un confronto che li scopre legati nel vincolo dell’amicizia al Grande Fratello, nonostante i due si contendano la coinquilina, Shaila Gatta. Di recente i due gieffini hanno sorpreso i loro fan in una discussione che vede Spolverato lamentare a Martinez di averlo “tradito” nel reality show, aprendo in definitiva il “triangolo” nella Casa. A quanto pare, Lorenzo si sentirebbe deluso nel profondo da Javier e a compromettere il vincolo d’amicizia e il sodalizio nel gioco, tra i due gieffini, sarebbe proprio l’ex Amici “Shaila”!

Grande fratello, Lorenzo Spolverato deluso da Javier Martinez

Il confronto si registra a margine della diretta di lunedì 14 ottobre di Grande fratello, puntata in cui Javier Martinez decide di nominare Lorenzo Spolverato, con l’intento di mandare il coinquilino al televoto di rischio eliminazione.

Una scelta di gioco piuttosto inaspettata e deludente, per Spolverato, che in una reazione a caldo alla nomination ora si dichiara tradito da colui che considera un amico. Questo a grande sorpresa dei telespettatori, indipendentemente dalla competizione che lo vede contrapporsi al coinquilino Javier, per la conquista della donna contesa in amore: Shaila Gatta.

Una nomination apre la crisi tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez: il confronto al Grande Fratello

“Mi sento tradito – dichiara Lorenzo a Javier, aprendo così la crisi della loro amicizia nel gioco della convivenza nella Casa. Perché non mi è stato chiaro il fatto delle 24 ore, che io mi sono allontanato da te”.

Alla base della scelta di nominare il coinquilino per Javier, vi sarebbero le distanze prese da Lorenzo. Ma di contro quest’ultimo sconfessa il pensiero critico di Martinez: “Un allontanamento non l’ho proprio notato. Ma perché mi hai nominato?”.

Javier si sarebbe aspettato una nomination da parte di Lorenzo, viste le distanze nel giro di una giornata. Tuttavia, promette all’amico che non ripeterà una nomination ai danni di Spolverato: “Non lo rifarò. Questa è una cosa di cui stavo parlando anche prima– spiega, menzionando la ballerina che ha fatto breccia nei cuori di entrambi: “il discorso Shaila è uscito spesso tra noi e quando lei si è avvicinata di nuovo, come ho detto in puntata. Quel muro che avevo si è abbassato, ma io non ti ho nominato per questo. Ti giuro che l’ho fatto perché pensavo che tu nominassi me“.

E aggiunge: “Perché ero convinto che tu ci fossi rimasto male, per questo mio cambio”.

Shaila Gatta apre la crisi dell’amicizia tra Lorenzo e Javier: il “triangolo” al Grande Fratello

Lorenzo Spolverato é dell’idea che Shaila Gatta, con i pensieri critici su di lui, possa in qualche modo condizionare Javier Martinez, compromettendo l’amicizia tra i rivali in amore, al Grande Fratello. Seppur ammettendo di sentirsi attratto da lei, al confronto con Javier Lorenzo dichiara di non credere alla totale veridicità nel gioco della ex velina dei record a Striscia la notizia. Questo, a quanto pare nel tentativo di salvare l’amicizia con Martinez nonostante il “tradimento” subito: “io a lei non credo, ai suoi sentimenti non credo, a quello che fa lei non credo. Io, tu ci puoi credere – dichiara in confidenza con Javier. A te nei suoi confronti credo e quindi io ieri non avevo nessun motivo per nominarti”.

E arrivano le scuse di Javier Martinez al rivale amico. Ma non solo. Nel tentativo di recuperare la fiducia di Spolverato, a sua volta Javier sembra mettere in discussione la condotta di gioco assunta da Shaila, nonostante l’interesse nutrito verso di lei: “hai tutto il diritto di dirmi: ‘Javi io ho chiuso con te’. –sostiene la posizione del rivale amico Lorenzo, Javier-. Sappi però che non ce l’ho con te, che non sono influenzato da nessuno”. Non manca quindi la mention della Gatta, tirata in ballo tra i due gieffini anche da Javier: “Sappi che Shaila non mi influenza sul tuo conto perché sono abbastanza intelligente e maturo da capire certe cose”.

Ma una domanda sorge ora spontanea e la si evince nel sentiment predominante tra i commenti a caldo degli internauti, sui social: che Shaila Gatta possa compromettere l’amicizia tra Lorenzo e Javier, al Grande Fratello? Staremo a vedere quale destino attenderà il “triangolo”, nella Casa più spiata d’Italia.